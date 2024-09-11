新鮮人開學攻略！IKEA推薦7款「租屋必備好物」 輕鬆提升空間質感
對許多大一生而言，如何巧妙利用宿舍空間、打造舒服便利的環境，是開學面對的首要挑戰，無論是學校宿舍或是在外租屋，IKEA精選7款功能與美觀兼具的租屋好物，不僅全面升級住宿空間，同時提升學習效率，包括設有電線收納隔層的ALEX書桌、可依照學習坐姿調整傾斜鬆緊度和座椅高度的MILLBERGET電腦椅、附有可滑動輪腳自由移動的ALEX附輪腳抽屜櫃、輕鬆將電腦螢幕調整至理想視覺高度的STENERIK筆記型電腦墊、可調光且附有省電計時模式的LÄKTRA Led工作燈、方便調整層板的經典BILLY書櫃，讓就學住宿空間更具舒適與實用性。
●ALEX書桌／工作桌（白色，100×48公分）
整齊的書桌能提升學習效率，ALEX書桌設有電線收納隔層，可以輕鬆收納容易紛亂的電線，讓租屋空間保持整潔有序；經典的白色和簡約設計，讓學習環境更清新舒適。售價3,999元。
●MILLBERGET電腦椅（murum米色）
舒適的椅子可以提升宿舍或租屋空間的品質，MILLBERGET電腦椅設有可調整的傾斜鬆緊度和座椅高度，找到最完美的學習姿勢；可滑動的輪腳輪子能隨意移動，提升空間的靈活度。售價2,999元。
●ALEX附輪腳抽屜櫃（染白橡木紋，36×76公分）
ALEX輪腳抽屜櫃附有可滑動的輪腳，可輕鬆移動，隨時調整不同擺放位置；鏤空把手的設計，讓抽屜的開合更順暢及美觀，是實用收納好物。售價2,999元。
●STENERIK筆記型電腦墊
STENERIK筆記型電腦墊採用人體工學設計，可以輕鬆將電腦螢幕提升到理想的視覺高度，無論在桌上或床上都能有舒適的姿勢；中空設計提供電腦良好的通風效果，下方的支架可以收納滑鼠和鍵盤，是CP值很高的租屋必備單品。售價399元。
●LÄKTRA Led工作燈（可調光，白色）
LÄKTRA Led工作燈外觀簡約，可融入任何房間的佈置風格，觸感控制桿上的調暗掣裝置，能輕鬆調節燈光強度；附有調節式燈臂和燈頭，能依照需求調整照明方向，提供柔和舒適的照明，更附有計時模式，不必再擔心忘記關燈。售價2,299元。
●BILLY書櫃（白色，80×28×106公分）
方便安裝和拆卸的BILLY書櫃，是住宿生和租屋族的最愛，簡約經典的設計，附可調式層板，能依據自身需求調整各個儲物空間的大小，背後具有快速固定裝置，方便安裝與拆卸，搬出宿舍時也能將BILLY書櫃帶著走。售價1,490元。
●DRÖNJÖNS雜誌匣（白色）
DRÖNJÖNS雜誌匣能有效收納凌亂的文件或書籍，同時讓分類與拿取更加方便，是宿舍或租屋不可或缺的重要收納單品。2件裝售價249元。
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