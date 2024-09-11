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「蠟筆小新vs阿呆」現身7-ELEVEN！推逾40款限量周邊　「太陽能搖頭公仔、摺疊桌、安全帽」鐵粉快收

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
搞怪蠟筆小新與鼻涕星人阿呆登上7-ELEVEN全店精品舞台，9月18日下午3點起開賣逾40款限量周邊。圖／7-ELEVEN提供
搞怪蠟筆小新與鼻涕星人阿呆登上7-ELEVEN全店精品舞台，9月18日下午3點起開賣逾40款限量周邊。圖／7-ELEVEN提供

搞怪又無厘頭的蠟筆小新與無時無刻都在流鼻涕的阿呆，一起嗨翻7-ELEVEN！自9月18日下午3點起7-ELEVEN全店精品推出「蠟筆小新vs阿呆」活動，以開學、居家、辦公、出遊四大生活場景，開發逾40款限量周邊、入手價最低299元起，還有值得珍藏的幼兒園制服造型的絨毛娃娃、酷潮ootd穿搭風格的太陽能模型搖頭公仔等，鐵粉快設好鬧鐘衝一波。

7-ELEVEN全店精品全新推出「蠟筆小新vs阿呆」活動，以愛搞怪、喜歡漂亮姊姊的小新，搭配能操縱鼻涕的鼻涕星人－阿呆，推出全新酷潮ootd穿搭風格的限量周邊商品，推薦粉絲必收的「絨毛萬用提袋」一次擁有小新或阿呆可愛大頭吊飾與實用購物袋；「鑰匙座＋公仔鑰匙圈」是居家或外出快速找到鑰匙的神隊友組合；「書本夜燈」讓小新、阿呆陪你看煙火、甜甜入夢；公仔造型「疊疊樂」為休閒益智時間增添童趣；「不鏽鋼便當盒提袋組」治癒身心也能永續愛地球。

大人小孩都愛的日本漫畫《蠟筆小新》陪伴跨世代成長，觀察蠟筆小新的好朋友－阿呆沉默寡言，臉上總是掛著長鼻涕的標誌深植人心，擄獲一批忠實粉絲，此次7-ELEVEN全店精品全新推出「蠟筆小新vs阿呆」活動特別開發多款阿呆專屬的周邊商品，包含絨毛娃娃、太陽能模型搖頭公仔、摺疊桌、無線充電盤、安全帽、公仔模型香氛擴香瓶，還有阿呆的經典標誌鼻涕創意變身為時針、分針的「限量阿呆掛鐘」，24小時擺動超動感、逗趣十足。

不僅如此，7-ELEVEN更精選蠟筆小新經典睡衣造型開發不鏽鋼泡麵碗、馬克杯、保冷袋，以及鱷魚山先生為題材設計的保溫瓶、摺疊飲料袋、包袋系列。

7-ELEVEN全店精品「蠟筆小新vs阿呆」活動門市快閃購自9月18日下午3點起至10月1日登場，集點活動將自10月2日下午3點起至11月5日開跑，所有限量商品若已於快閃購售完，將不再上集點活動。

●附註：詳細活動內容以門市、APP公告為準。

7-ELEVEN全店精品推出「蠟筆小新vs阿呆」活動，「限量安全帽」共2款，快閃購9月18日下午3點起至10月1日消費不限金額+799元換購1款，可指定款式；10月2日下午3點起至11月5日集滿6點+799元換購1款，可指定款式（若已於快閃購售完，將不再上集點活動）。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全店精品推出「蠟筆小新vs阿呆」活動，「限量安全帽」共2款，快閃購9月18日下午3點起至10月1日消費不限金額+799元換購1款，可指定款式；10月2日下午3點起至11月5日集滿6點+799元換購1款，可指定款式（若已於快閃購售完，將不再上集點活動）。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全店精品推出「蠟筆小新vs阿呆」活動，「限量絨毛娃娃」共2款，分別為33公分高小新款、36公分高阿呆款，快閃購9月18日下午3點起至10月1日消費不限金額+499元換購1款，可指定款式；10月2日下午3點起至11月5日集滿6點+499元換購1款，可指定款式（若已於快閃購售完，將不再上集點活動）。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全店精品推出「蠟筆小新vs阿呆」活動，「限量絨毛娃娃」共2款，分別為33公分高小新款、36公分高阿呆款，快閃購9月18日下午3點起至10月1日消費不限金額+499元換購1款，可指定款式；10月2日下午3點起至11月5日集滿6點+499元換購1款，可指定款式（若已於快閃購售完，將不再上集點活動）。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全店精品推出「蠟筆小新vs阿呆」活動，「限量疊疊樂」快閃購9月18日下午3點起至10月1日消費不限金額+599元換購1款；10月2日下午3點起至11月5日集滿6點+599元換購1款。（若已於快閃購售完，將不再上集點活動）。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全店精品推出「蠟筆小新vs阿呆」活動，「限量疊疊樂」快閃購9月18日下午3點起至10月1日消費不限金額+599元換購1款；10月2日下午3點起至11月5日集滿6點+599元換購1款。（若已於快閃購售完，將不再上集點活動）。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全店精品推出「蠟筆小新vs阿呆」活動，「限量太陽能模型搖頭公仔」共2款，快閃購9月18日下午3點起至10月1日消費不限金額+249元換購1款，可指定款式；10月2日下午3點起至11月5日集滿6點+249元換購1款，可指定款式（若已於快閃購售完，將不再上集點活動）。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全店精品推出「蠟筆小新vs阿呆」活動，「限量太陽能模型搖頭公仔」共2款，快閃購9月18日下午3點起至10月1日消費不限金額+249元換購1款，可指定款式；10月2日下午3點起至11月5日集滿6點+249元換購1款，可指定款式（若已於快閃購售完，將不再上集點活動）。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全店精品自9月18日下午3點起全新推出「蠟筆小新vs阿呆」活動，精選蠟筆小新經典睡衣造型開發不鏽鋼泡麵碗、馬克杯、保冷袋，以及鱷魚山先生為題材設計的保溫瓶、摺疊飲料袋、包袋系列等限量生活周邊好物。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全店精品自9月18日下午3點起全新推出「蠟筆小新vs阿呆」活動，精選蠟筆小新經典睡衣造型開發不鏽鋼泡麵碗、馬克杯、保冷袋，以及鱷魚山先生為題材設計的保溫瓶、摺疊飲料袋、包袋系列等限量生活周邊好物。圖／7-ELEVEN提供
9月18日下午3點起7-ELEVEN全店精品推出「蠟筆小新vs阿呆」活動，以開學、居家、辦公、出遊四大生活場景，開發逾40款限量周邊，入手價最低299元起。圖／7-ELEVEN提供
9月18日下午3點起7-ELEVEN全店精品推出「蠟筆小新vs阿呆」活動，以開學、居家、辦公、出遊四大生活場景，開發逾40款限量周邊，入手價最低299元起。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全店精品推出「蠟筆小新vs阿呆」活動，「限量阿呆掛鐘」（圖後）快閃購9月18日下午3點起至10月1日消費不限金額+499元換購1款；10月2日下午3點起至11月5日集滿6點+499元換購1款（若已於快閃購售完，將不再上集點活動）。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全店精品推出「蠟筆小新vs阿呆」活動，「限量阿呆掛鐘」（圖後）快閃購9月18日下午3點起至10月1日消費不限金額+499元換購1款；10月2日下午3點起至11月5日集滿6點+499元換購1款（若已於快閃購售完，將不再上集點活動）。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全店精品推出「蠟筆小新vs阿呆」活動，「限量公仔模型+聯名香氛擴香瓶」共2款，快閃購9月18日下午3點起至10月1日消費不限金額+799元換購1款，可指定款式；10月2日下午3點起至11月5日集滿6點+799元換購1款，可指定款式（若已於快閃購售完，將不再上集點活動）。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全店精品推出「蠟筆小新vs阿呆」活動，「限量公仔模型+聯名香氛擴香瓶」共2款，快閃購9月18日下午3點起至10月1日消費不限金額+799元換購1款，可指定款式；10月2日下午3點起至11月5日集滿6點+799元換購1款，可指定款式（若已於快閃購售完，將不再上集點活動）。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全店精品自9月18日下午3點起全新推出「蠟筆小新vs阿呆」活動，特別開發多款阿呆專屬的限量周邊商品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全店精品自9月18日下午3點起全新推出「蠟筆小新vs阿呆」活動，特別開發多款阿呆專屬的限量周邊商品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全店精品推出「蠟筆小新vs阿呆」活動，「限量摺疊桌」共2款，快閃購9月18日下午3點起至10月1日消費不限金額+599元換購1款，可指定款式；10月2日下午3點起至11月5日集滿6點+599元換購1款，可指定款式（若已於快閃購售完，將不再上集點活動）。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全店精品推出「蠟筆小新vs阿呆」活動，「限量摺疊桌」共2款，快閃購9月18日下午3點起至10月1日消費不限金額+599元換購1款，可指定款式；10月2日下午3點起至11月5日集滿6點+599元換購1款，可指定款式（若已於快閃購售完，將不再上集點活動）。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全店精品推出「蠟筆小新vs阿呆」活動，「限量隨機絨毛萬用提袋」共2款，快閃購9月18日下午3點起至10月1日消費不限金額+299元換購1個，款式隨機出貨；10月2日下午3點起至11月5日集滿6點+299元換購1個，款式隨機出貨（若已於快閃購售完，將不再上集點活動）。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全店精品推出「蠟筆小新vs阿呆」活動，「限量隨機絨毛萬用提袋」共2款，快閃購9月18日下午3點起至10月1日消費不限金額+299元換購1個，款式隨機出貨；10月2日下午3點起至11月5日集滿6點+299元換購1個，款式隨機出貨（若已於快閃購售完，將不再上集點活動）。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全店精品推出「蠟筆小新vs阿呆」活動，「限量304不鏽鋼便當盒提袋組」快閃購9月18日下午3點起至10月1日消費不限金額+399元換購1款；10月2日下午3點起至11月5日集滿6點+399元換購1款（若已於快閃購售完，將不再上集點活動）。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全店精品推出「蠟筆小新vs阿呆」活動，「限量304不鏽鋼便當盒提袋組」快閃購9月18日下午3點起至10月1日消費不限金額+399元換購1款；10月2日下午3點起至11月5日集滿6點+399元換購1款（若已於快閃購售完，將不再上集點活動）。圖／7-ELEVEN提供

快閃 絨毛娃娃 鑰匙

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