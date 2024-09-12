果粉瘋搶iPhone 16！一文看全球品牌忠誠度TOP10 為何用戶信仰如此強大？

iPhone 16正式登場，不少「果粉」們也引頸期盼著這一天的到來，打算用最新的手機跟上流行。這些年來，蘋果的產品總是能引起話題和熱潮，為什麼它的品牌忠誠度，永遠都是全球最高？

你可曾想過，自己最愛用的科技產品、家電用品，甚至平常愛喝的飲料、常買的食品，或是習慣穿的衣服、特別喜歡的那雙鞋子⋯⋯它們都是哪些牌子？

這些品牌，有些可能是無意間的選擇，但絕大多數基本上都是心有所屬、你所愛好的產品——在價格合乎邏輯和負擔得起的狀況下，某些品牌深植在你我的生活，它其實象徵著品牌忠誠度，以及在品質、價值最滿意的狀態下，讓人願意再回購的感動。

在消費行為上，所謂的「品牌忠誠度」（Brand Loyalty），指的是消費者以回購、續買或任何方式繼續使用或支持某個品牌，更反覆表現出支持某一品牌產品或服務的積極行為，它無形中，會讓消費者願意向朋友推銷該公司所製作的產品。

對任何經營品牌的大企業來說，品牌忠誠度的成功與否，往往是一家企業能否長久、永續發展的指標。

在真正的信任下，品牌忠誠度往往可以打破價格和品質的藩籬。舉例來說，一旦某人對A品牌產生了品牌忠誠度，那無論B的價格是否較低或品質較高，基本上消費者還是會選擇A的產品繼續使用。

當一個好的品牌能夠在無形之中凝聚你我生活，它就是成功典範，不僅企業文化令人景仰，更有著無法撼動的歷史地位。

市調公司Marketing Charts便依據全球市場狀況分析，統整全球品牌忠誠度最高的10大品牌，讓我們一起來看看：

10、Apple TV+

Apple TV+近年訂戶不斷成長。Apple

Apple TV+是蘋果公司所推出的串流媒體服務，2019年時正式推出，身為蘋果自家的媒體服務，這是蘋果首次跨足影視產業的一大嘗試。為了拓展Apple TV+的市場，蘋果非常積極投資、開發自己的獨家節目，也有許多高品質電影，在好口碑之下，不少作品也獲得奧斯卡獎的入圍、得獎青睞。

在和其它串流品牌競爭之下，Apple TV+主打內容幾乎全是自己的原創作品，並和各大影視製作公司合作，成為主要的獨家發行商，Apple TV+也強調不會播放其它串流平台擁有播映權的作品。靠著較低的訂閱費用與免費試用方案，用戶近年來也不斷增加。

9、Amazon Prime Video

Amazon Prime Video在美國非常受歡迎。路透

Amazon Prime Video是亞馬遜公司所開發的串流媒體服務，最早於2006年推出，它主要提供包含亞馬遜工作室自製原創內容的播映，以及各大合作媒體的內容。最初，Amazon Prime指的是消費者可以享受兩天內送達的免費快遞送貨服務，如今已成了美國主要的串流影視平台之一。

在許多國家，Amazon Prime的月費制，基本上都包含影音的服務，若沒有購物的需求，也可以用較便宜的價格直接訂閱Video，亞馬遜可說是完全集購物、影視服務為一體的龍頭。

8、三星（Samsung）

三星手機目前在全球市占率最高。美聯社

身為韓國（Korea）最具代表性企業的三星集團，其經營領域涵蓋電子、金融業、保險、生物製藥、建設、化工業、醫療等，旗下三星電子更以智慧型手機的發展，持續和蘋果保有堅強的競爭力。

三星電子的主要業務，包含半導體、面板、電視、數位相機、家電、手機等，在品質上皆受到肯定。近年，三星在智慧型手機的AI服務上受到不錯迴響，推出時間也遠遠領先蘋果，讓其手機市佔率重回龍頭寶座。

7、WhatsApp

WhatsApp使用人數是所有通訊軟體中最高的。美聯社

WhatsApp是2009年所推出的通訊軟體服務，2014年被Meta公司併購，成為旗下加密即時通訊應用程式，只要擁有對方的行動電話號碼，WhatsApp就可以傳送包含訊息、照片、影片、檔案、音訊等服務，由於沒有廣告和垃圾訊息干擾，WhatsApp非常受到使用者歡迎。

雖然在台灣，幾乎95％的用戶都是使用LINE作為主要的通訊服務軟體，但在全球，WhatsApp的活躍用戶才是最高的，至少超過20億人，其次為WeChat、Facebook Messenger、Viber等，而LINE的活躍用戶約2億。

6、Nike

Nike的商標幾乎已成了全球最有名的品牌之一。路透

美國品牌Nike創立於1964年，它的招牌「Swoosh」打勾符號，至今已成了世界上知名度最高的品牌商標之一，設計者為當時還是大學生的卡羅琳戴維森（Carolyn Davidson），Nike當年只花了35美元就買下了這個商標的版權，但後來卡羅琳戴維森也成了Nike的股東之一。

Nike以跑鞋起家、用球鞋發揚光大，憑藉NBA在國際的高知名度，Nike很快就打進了全球市場，它們至今更是主要運動賽事的贊助商、球員的支持者，不遺餘力的在拓展運動事業。也由於Nike的品牌形象良好、價格實惠、耐穿耐用，成了許多消費者在運動品牌上的首選。

5、TikTok

TikTok掀起了短影音的流行，也造成不少成癮問題。圖／unsplash

所謂的TikTok，其實就是抖音的中國海外版本，由字節跳動公司所創辦，主要服務區域為中國、香港、澳門以外的地區，它主要主打短影音內容，用戶可以上傳幾10秒至10分鐘內的影片，在追求速度和流量的時代下，TikTok很快就迅速崛起，用戶不斷增加。

雖然因為隱私問題，TikTok受到了不小的爭議，也有許多國家全面禁用或政府官員禁用TikTok，但它所帶來的短影音流行，確實改變了社群使用習慣，同時也引發青少年手機成癮問題。

4、Netflix

Netflix持續在串流平台上佔有龍頭的寶座。美聯社

Netflix成立於1997年，由里德哈斯廷斯（Reed Hastings）與馬克倫道夫（Marc Randolph）共同創立，初始業務是採線上下訂方式訂閱DVD，以「不出門就能看電影」的行銷方式迎戰百視達（Blockbuster）的店面業務，逐步累積美國會員，在當年是非常嶄新的創舉。

公司成立10年後，也就是2007年，Netflix意識到網路串流風潮崛起、未來不會再有人用DVD來看電影，決定傾力推廣影視串流服務，讓觀眾可以直接付費於網路觀賞電影、影集，這個決策讓Netflix會員數突飛猛進，奠定其在影視市場的龐大基礎。

時至今日，Netflix的訂戶數已突破2.7億之多，是所有串流影音媒體中訂閱戶最高的，其市佔率也是全球最高，Netflix的服務幾乎以拓展至世界各地，除了中國（China）、俄羅斯（Russia）、北韓（North Korea）和敘利亞（Syria）等國之外，都能看到Netflix的影視節目。

3、達美樂（Domino’s）

達美樂總是能以不同口味的比薩征服消費者的心。路透

1960年成立於美國的達美樂披薩，是當今全球披薩連鎖龍頭品牌之一，它也是全球最大的披薩銷售商，以各種多樣化、美味的披薩聞名，各地達美樂更會使用在地食材，開發各國獨有的口味。

自2015年起，美國達美樂披薩推出了年度忠誠度計畫，根據不同客戶購買的習慣、喜好，提供他們多樣化的餅皮選擇，這些忠實客戶群成了達美樂不斷成長的主因。順帶一提，達美樂的品牌名稱，就是源自於骨牌。

2、亞馬遜（Amazon）

亞馬遜是全球電子商務的巨擘。路透

美國電子商務公司亞馬遜，成立於1994年，最早只是線上書店的它，至今已經是全球最大的網路線上零售商，市值高達1.8兆美元之多，在美國，幾乎所有想要網路購物的人，馬上都會聯想到亞馬遜。

在亞馬遜的網購服務裡，它不斷提升送貨的速度和品質，並推崇「客戶至上」的服務，不僅有多種免運的服務，還有優惠、娛樂、影視相關選擇，讓亞馬遜成長突飛猛進，也成了走在時代尖端的公司。

1、蘋果（Apple）

蘋果依然是品牌忠誠度最高的品牌，非常受到歡迎。圖為北京的蘋果商店。美聯社

談到品牌忠誠度，蘋果絕對是最具代表性的經典，其消費者自稱為「果粉」，幾乎蘋果所有推出的產品，他們都會非常死忠的支持。

蘋果1976年創立於美國，其業務包括設計、研發、手機通訊和銷售消費電子、電腦軟體、線上服務和個人電腦等，特別是iPhone的出現不僅改變了世界，也以劃時代的技術革新，帶動了全球智慧型手機的風潮，顛覆了全球的想像。

不僅如此，蘋果無人能敵的地位不僅讓市占率遙遙領先，它的品牌價值也是難以撼動的天價數字，而且超過10年都是品牌價值冠軍。

研究數據顯示，蘋果的品牌忠誠度高達92％，這是歷史新高、也是它牌難以望其項背的榮耀。蘋果成功的關鍵在於產品創新，還有讓客戶信賴的服務——至少有90％的蘋果使用者，在下次購買手機時，依然會選擇蘋果的產品。

（本文出自2024.09.10《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）