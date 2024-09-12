MIT之光：VOUX引領大衆體驗台灣領先全球革命性機能布料

「為何世界盃足球賽事會指定台灣機能布? 」

背後的幕後推手不容忽視！台灣機能布料的良率領先全球、穩坐全球最大機能布供應商寶座!然面對在台灣生產高成本的壓力下，臺灣紡織業力求產業升級轉型，研發智能先進製程，其中堅持全製程都在臺灣的機能品牌VOUX，研發出「會呼吸的夢幻面料」在永續時尚界脫穎而出，將機能布料帶到一個新的境界。VOUX的創新不僅展示了MIT製造的卓越，也在全球紡織時尚業中樹立了新標竿。

會呼吸的夢幻面料

VOUX布料的每一縷纖維，都源於台灣自家50幾年頂級機能布廠，承載著台灣職人精益求精的精神。VOUX以卓越品質和持續突破的技術，創新了MIT的機能休閒運動新時尚。VOUX已經超越了紡織技術的界限，為了創造出「會呼吸的夢幻面料」，VOUX投入超過一百萬美金，研發出專屬於自己的獨家技術；這項技術不僅使布料觸感如絲般柔軟，還擁有高度透氣性，讓穿著者在任何環境中都能感受到如同第二層肌膚的舒適與自在，一摸就捨不得放下，摸過的人不用考慮都想立刻穿在身上!

尤其在面對氣候變遷日益嚴峻的環境下，VOUX更運用獨家技術，製作出包括REBOOT甦活機能系列、Ultracool涼感系列等多種礦石機能系列商品，不僅能對應酷寒及炎熱的極端氣候，更帶來舒適穿著的體感革命，且擁有高品味時尚感。VOUX堅持所有的生產過程都在台灣一條龍完成，從設計到製造，無一不體現對品質的極致追求。除此之外，VOUX更深入探索環保與永續時尚，追求品質的同時也對環境負責，將綠色理念融入每一個生產環節。

VOUX以獨家紡織技術，再佐以水磨毛機的水磨環保製程，從「導布-浸潤-水中磨毛-回收水及碎屑-壓乾-再回收水-完成出布-平整」，落實綠色環保

超過數百萬美金的技術

VOUX的布料之所以會呼吸，關鍵技術是「水磨毛機」，再結合VOUX的O2MAX活氧纖維技術，賦予機能布料前所未有的柔軟性與透氣性。經過VOUX獨家研發的精密層層處理後，布料觸感細膩柔膚，無論如何揉搓或反覆清洗，它都能保持機能永久有效的最佳狀態。而且，這項技術不僅讓布料觸感更優，也讓整個生產過程變得更加環保!水磨毛的技術除了機器的開發以外，最重要是我們花了三年多的時間，利用新機器去改善傳統磨毛的不穩定和不環保，精準穩定的水磨毛才可以創造出柔順夢幻的手感；它能收集處理過程中產生的每一片碎屑，循環再利用每一滴水，在水中磨毛才能避免化纖塑膠粒排入水源，避免環境汙染!VOUX致力於將節能減排落實到每一個細節，確保製程符合聯合國永續發展目標SDGs與ESG政策。它的研發價值遠遠超過數百萬美金，成為VOUX不朽的價值!

VOUX品牌總監Yvonne表示:「VOUX不僅是台灣的驕傲，更是全球高端機能布料的代名詞；我們將MIT的實力推向國際，致力於成為引領時尚潮流的永續品牌。」每一件VOUX都代表著品牌對品質和舒適的極致追求，穿上VOUX，體驗全天候的舒適感受，是一種科技與自然完美結合的生活方式；無論是日常穿著還是運動、休閒、居家乃至於寢具，VOUX家人從晨起活力開始到舒壓好眠，每個時刻都能感受到頂級布料帶來的愉悅，展現VOUX「讓美好24小時環繞」的核心價值。

VOUX舒適完美的機能，從運動休閒到居家，讓你都能享受美好的生活

VOUX不僅是一個品牌，它代表著台灣機能布料的無限可能!VOUX致力成為國際永續機能時尚的典範，讓世界看到MIT的力量，成為台灣驕傲的象徵，並引領全球再創機能布料的未來!

穿上數百萬美金研發會呼吸的布料，引領全球永續機能時尚的台灣奇蹟

更多相關資訊，請參考VOUX官方網站及臉書：

http://www.voux.com.tw/

https://www.facebook.com/vouxtw/