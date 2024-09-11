翻轉國旅形象 菁鑽聯盟推3500元享飯店、租車優惠

疫後旅遊潮爆發，不少民眾認為國旅cp值不高，紛紛轉往出國旅遊。由國內13家飯店及格上租車組成的菁鑽聯盟今舉辦「秋季盡情享樂」記者會，推出限量2000張3500元貴賓券優惠，即日起至10月31日可享有實惠住宿價格，格上租車也加碼租車36小時暢遊，或持券入住飯店可用最低6折體驗LUXGEN n7電動車出遊。

菁鑽聯盟今邀請主播張齡予擔任聯盟代言人，宣布限量推出菁鑽聯合貴賓券3500元優惠案（需一次購買2張），可暢遊國內13家頂級飯店住宿、美食及交通服務。另外，格上租車也加碼以菁鑽券租車可36小時暢遊，或持券入住飯店可用最低6折體驗LUXGEN n7電動車出遊。

菁鑽聯盟秘書長曾慶欑表示，國內飯店愈蓋愈多，但隨著少子化、陸客不來，已形成供過於求，去年疫情剛解封，民眾陸續規畫出國行程，今年出國旅遊潮持續，預計明年就會稍微降溫。花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡也說，國旅目前處於勢弱時代，並非產品價格不好，而是疫後大家普遍想出國，此次菁鑽聯盟推出優惠，對明年的國旅暴發還是有一定期待。

菁鑽聯盟成立23年，會員包括基隆、 台北、台中長榮桂冠酒店、嘉義長榮文苑酒店、台南台糖長榮酒店、宜蘭麗翔酒店連鎖（礁溪館）、花蓮遠雄悅來大飯店、台東娜路灣大酒店、台北凱達大飯店、苗栗泰安觀止溫泉會館、雲林劍湖山渡假大飯店、台南趣淘漫旅、高雄鈞怡大飯店及格上租車。

觀光署指出，疫後全球旅客住宿習慣改變，旅宿業朝向多元化、分眾市場發展 ，政府推出「優宿專區」盼解決國旅集中假日並鼓勵民眾平日出遊。菁鑽聯盟14家盟友與首位代言人張齡予連袂站台，共同宣告將用五星品質點亮國旅。旅宿業要追求vp值 符合旅客期望 觀光署透過不同訓練 提升業者品質提升補助