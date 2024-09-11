Kering晚宴2024「董娘」莎瑪海耶克海浪珠寶披肩太夢幻

2024年的開雲集團（Kering Group）Caring for Women晚宴日前於紐約盛大舉辦，活動星光熠熠，包含退役NBA球星「甜瓜」Carmelo Anthony、女星Viola Davis、時尚設計師Donatella Versace、男星馬修麥康納（Matthew McConaughey）、金卡達夏（Kim Kardashian）、女星娜歐蜜華茲（Naomi Watts）都出席了此一盛宴，並由東道主、集團董事長François-Henri Pinault、「董娘」 Salma Hayek Pinault款待賓客。

旗下包含GUCCI、Balenciaga、Saint Laurent、Alexander McQueen、Bottega Veneta的開雲集團，已是第三年舉辦了集團年度晚宴，今年支持包含「Girl Effect」、「It’s On Us」，以及NNEDV（National Network to End Domestic Violence）等女權團體，並將晚宴上的慈善拍賣所得捐出，同時參與的明星、名人，其身上穿戴的禮服、珠寶，更是晚宴上的另一焦點。

像是女星Dakota Johnson身上的鏤空襲地白色禮服便出自GUCCI，加上耳畔的Boucheron垂墜式鑽石珍珠耳環，小秀性感、落落大方；同樣一身白的Namoi Watts其一身氣質洋裝則出自Balenciaga，展示有別於品牌常見破損污漬叛逆的高貴甜美、根本仙女下凡。

讓人驚訝的不僅於此，時尚娛樂名人Kim Kardashian身上的白色橡膠晚禮服同樣出自Balenciaga，而且Kim Kardashian除了在個人IG貼出晚宴菜單，更在貼文出點名「3D Molded Liquid Rubber Balenciaga Wet Dress」，為品牌做足面子。最驚艷、最貴氣的，則莫過於「董娘」莎瑪海耶克（Salma Hayek Pinault）配戴了一款出自寶詩龍（Boucheron）的披風式高級珠寶。

擁有超過100年歷史的Boucheron原就是法國的經典高級珠寶品牌之一，過往並曾分別以18K金、竹材、貴重寶石、鈦金絲線，打造過Cape de lumière face披肩、Ailleurs系列披風、Nuage en Apesanteur項鍊等夢幻作品，單一作品訂價全數都在千萬至兩千萬不等。而在晚宴上莎瑪海耶克所配戴的珠寶則是Boucheron 2024最新Or Bleu系列Ondes波浪頂級珠寶項鍊，透過拋光白水晶和隱形鑲嵌工法，重現冰川海浪波紋的漣漪之美。