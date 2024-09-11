亞洲勢力發威 飯豐萬理江、王一博、Toey成精品代言人

雖然精品話語權多掌握在歐美集團大品牌，但亞洲娛樂勢力的興起也讓精品品牌更願意邀請亞洲明星助陣、發揚時尚版圖，一如近日便有TOD’S、Prada與Jimmy Choo都宣布了全新品牌家族好友，為日本、泰國、中國市場持續增溫。

出身日本千葉縣，身兼演員、模特兒的飯豐萬理江今年26歲，並曾演出《擅入寄居者》、《戀愛何必認真？》與《岸邊露伴一動也不動》等作品，今年5月更與高橋ㄧ生成婚、星途看漲。近日除成為了TOD’S品牌之友，同時TOD’S也預告飯豐萬理江將現身今年9月20日的2025米蘭春夏時裝周，令人相當期待。

日前曾擔任2024巴黎奧運火炬手的中國男星王一博，則加入精品品牌Jimmy Choo的全球代言人。品牌創意總監Sandra Choi為此表示，「王一博自信大膽的風格以及出眾的才華，與Jimmy Choo男士的形象不謀而合。我們很高興也很歡迎他成為我們的全球品牌代言人。」而最新的形象廣告中，王一博也運用本季的Dimaond托特包，搭配Diamond Light Maxi休閒鞋，與包款大量披掛的配件，展現活力與優雅的街頭精神。