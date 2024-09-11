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亞洲勢力發威 飯豐萬理江、王一博、Toey成精品代言人

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
飯豐萬理江除了今年和高橋一生結婚，近日再傳喜訊、成為TOD'S家族一員。圖／TOD'S提供
飯豐萬理江除了今年和高橋一生結婚，近日再傳喜訊、成為TOD'S家族一員。圖／TOD'S提供

雖然精品話語權多掌握在歐美集團大品牌，但亞洲娛樂勢力的興起也讓精品品牌更願意邀請亞洲明星助陣、發揚時尚版圖，一如近日便有TOD’S、Prada與Jimmy Choo都宣布了全新品牌家族好友，為日本、泰國、中國市場持續增溫。

出身日本千葉縣，身兼演員、模特兒的飯豐萬理江今年26歲，並曾演出《擅入寄居者》、《戀愛何必認真？》與《岸邊露伴一動也不動》等作品，今年5月更與高橋ㄧ生成婚、星途看漲。近日除成為了TOD’S品牌之友，同時TOD’S也預告飯豐萬理江將現身今年9月20日的2025米蘭春夏時裝周，令人相當期待。

日前曾擔任2024巴黎奧運火炬手的中國男星王一博，則加入精品品牌Jimmy Choo的全球代言人。品牌創意總監Sandra Choi為此表示，「王一博自信大膽的風格以及出眾的才華，與Jimmy Choo男士的形象不謀而合。我們很高興也很歡迎他成為我們的全球品牌代言人。」而最新的形象廣告中，王一博也運用本季的Dimaond托特包，搭配Diamond Light Maxi休閒鞋，與包款大量披掛的配件，展現活力與優雅的街頭精神。

去年1月曾宣布泰星Win加盟的Prada，近日則邀請了第二位泰國明星、女星Toey（Jarinporn Joonkiat）成為品牌大使。Toey是在2006年出道，至今在IG已坐擁近800萬追蹤人數。本次Prada發表的形象視覺中，Toey則身穿上了Prada的粉色羊絨開襟毛衣、芥末黃色短袖羊絨毛衣，以及Mouliné羊毛長裙與Spazzolato皮革跟鞋，甜美印象完全不遜色於日星或韓星，難怪受到Prada青睞，至於今年會否現身米蘭時裝周？且讓時間揭開真相、給出答案。

今年才26歲的飯豐萬理江，近日成為TOD'S代言人，並手持一款深棕色大型Di Bag Folio手提包。圖／TOD'S提供
今年才26歲的飯豐萬理江，近日成為TOD'S代言人，並手持一款深棕色大型Di Bag Folio手提包。圖／TOD'S提供
TOD'S深棕色大型Di Bag Folio手提包，價格店洽。圖／TOD'S提供
TOD'S深棕色大型Di Bag Folio手提包，價格店洽。圖／TOD'S提供
泰國女星Toey（Jarinporn Joonkiat）甫成為Prada品牌大使。圖／Prada提供
泰國女星Toey（Jarinporn Joonkiat）甫成為Prada品牌大使。圖／Prada提供
泰國女星Toey身上穿著的Prada羊絨開襟毛衣，甜美中帶點清新的學院風。圖／Prada提供
泰國女星Toey身上穿著的Prada羊絨開襟毛衣，甜美中帶點清新的學院風。圖／Prada提供
中國男星王一博，近日成為Jimmy Choo全球品牌大使。圖／Jimmy Choo提供
中國男星王一博，近日成為Jimmy Choo全球品牌大使。圖／Jimmy Choo提供
Jimmy Choo Diamond托特包，價格店洽。圖／Jimmy Choo提供
Jimmy Choo Diamond托特包，價格店洽。圖／Jimmy Choo提供
TOD’S、Prada與Jimmy Choo都宣布了全新品牌家族好友，為日本、泰國、中國市場持續增溫。圖／TOD'S、Prada、Jimmy提供
TOD’S、Prada與Jimmy Choo都宣布了全新品牌家族好友，為日本、泰國、中國市場持續增溫。圖／TOD'S、Prada、Jimmy提供

品牌 巴黎奧運 日本

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