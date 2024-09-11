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2024年WWA雙料冠軍 米爾登10年黑麥威士忌原酒抵台
米爾登荷蘭威士忌Zuidam酒廠在2024年WWA 世界威士忌競賽再獲佳績，旗下「創世典藏版10年荷蘭單一黑麥威士忌原酒」一次抱回「世界最佳黑麥威士忌」與「荷蘭最佳黑麥威士忌」兩項大獎，成為2024年WWA世界雙料冠軍。
Zuidam家族堅持傳統精細釀造工法，「米爾登創世典藏版10年荷蘭單一黑麥威士忌原酒」採用100%本地黑麥，以荷蘭獨有特色風車磨製，使用兩種酵母混合在低溫環境，控制時間進行長達9天的長時發酵，再送至手工銅製壺式蒸餾器中開始慢速2次蒸餾，接著於新美國橡木桶中桶陳10年，每一步都是登峰造極的關鍵。
「米爾登創世典藏版10年荷蘭單一黑麥威士忌原酒」充滿豐富的柑橙香氣，如同新鮮柳橙和紅葡萄柚般清新，搖杯後逐漸展現出多層次的複雜香氣，迷人的水蜜桃塔和溫暖的肉桂蘋果派香氣中，伴隨著蜂蜜香、香草奶油香和橡木的細緻芬芳。入口後出現濃郁水果味與蜂蜜的甜美，微妙的辛香調氣息點綴其中。餘韻悠長，在明顯的胡椒氣息下，環繞著香草奶油香和橡木香。
「米爾登創世典藏版10年荷蘭單一黑麥威士忌原酒」是黑麥威士忌的世界級顛峰之作，酒精強度52.62%，全球發行數量十分珍稀，陸海洋行努力為台灣威士忌老饕爭取到少量釋出，可一睹冠軍風采，建議售價3,500元。
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