參加《科技大神挑戰賽》 搶先入手iPhone 16！

全球眾所期待的iPhone 16來了！9月10日台灣時間凌晨1點開賣，熱度爆棚！聯合新聞網《科技玩家》推出「科技大神挑戰賽」活動，即日起至10月7日，讓你動動腦袋和手指，不用排隊或熬夜紮營，也能輕鬆把iPhone 16年度旗艦新機帶回家。

全球智慧型手機市場的快速增長，台灣的智慧型手機普及率已超過80%！手機對大家來說不只是通訊工具，還是生活中的全能神器！從追劇、刷社交媒體、到購物比價，手機已經變成每天必備的夥伴。隨著寬頻5G、AI科技、線上支付等科技快速發展，台灣人對智慧手機的需求也越來越「無感消費」就是無手機，無生活！

本次「科技大神挑戰賽」活動，就是為了滿足所有科技迷的好勝心！挑戰賽題目覆蓋AI科技、Google手機、蘋果iOS、線上遊戲、第三方支付等等，讓你一次考驗自己的科技腦容量！只要挑戰成功，馬上進入抽獎池，有iPhone 16、iPad Air等大獎要送給你！簡直就是科技迷的天堂，還能免費升級成資深科技玩家！

這次活動獎項非常豐富，只要挑戰成功者皆可獲得抽獎資格，尤其是登入udn會員參加者，不僅能獲得LINE POINTS 5點，還能加碼參加抽獎，贏取iPhone 16、iPad Air等超狂豪禮！活動自即日起至10月7日止，不用排隊、不用爆肝，只要動動手指，你就可能是下一個iPhone 16的幸運兒！快來加入戰局，活動網址：https://lihi2.com/6yDdu