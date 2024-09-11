85cm肉鎚包、艾路手機架！壽司郎「魔物獵人」聯名登場

9月16日至10月20日期間，「壽司郎」將攜手「魔物獵人」，推出為期35天的「魔物獵人20週年特別任務」，活動期間購買指定聯名餐點，就能獲得限量特典，滿額再送資料夾、道具吊飾等限量聯名週邊。另外還將推出「隨從艾路壓克力手機架」、「補給品箱保冷袋」、「蒼火龍不銹鋼杯套組」等不同商品，參與集點活動，還有機會獲得「85cm超大全熟肉鎚包」、「27吋電競螢幕」等贈禮。

適逢「魔物獵人」20 周年，壽司郎從餐點、活動及週邊商品皆延續魔物獵人的世界觀，共計推出2款限定聯名餐點。其中「部位破壞！取得魔物尾巴」是將烤牛肉片想像為鱗片、層層堆疊出爆鱗龍充滿壓迫感的尾巴，呼應獵人們蒐集素材的遊戲機制，每盤80元。「任務發生！魔物蛋搬運任務」則是以溏心蛋為主角，藉由日式調理手法，模擬巢穴中的龍蛋，每份60元。

活動期間，至門市點購2款聯名餐點，隨餐就附贈限定特典「武器插卡」，共計有大劍、單手劍、雙劍、狩獵笛、太刀、大錘、長槍等14種造型，全台限量263,200張。點購「野生鮪魚豪華拼盤」，則可獲得特典「魔物獵人20週年紀念貼紙」1張，共有17款的歷年遊戲封面圖案，適合資深玩家蒐集，全台限量112,800張。

除聯名餐點、限定特典，本次聯名活動也推出3波滿額贈活動。凡內用消費單筆滿450元，即可獲贈限量商品。9月16日推出「壽司郎×魔物獵人20周年紀念資料夾（獵人款）」；9月23日起贈送「壽司郎×魔物獵人20周年紀念資料夾（魔物款）」；10月7日起贈送「遊戲經典道具圖示吊飾」，全套共計10款，均採隨機贈送，贈完為止。

9月20日起於全台壽司郎門市內用消費，單筆發票金額滿400元即可加價預購1個週邊商品，滿800元則可加價預購2款商品，依此類推，售完為止。首波推出「隨從艾路手機架」，加購價280元；9月27日起，推出「補給品箱保冷袋」，加購價300元，另外還有「蒼火龍不鏽鋼杯套組」，加購價350元。