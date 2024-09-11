啤酒「醬喝」！掌門精釀攜手金蘭醬油 打造中秋驚喜

是醬油？還是啤酒？掌門精釀今年中秋再度翻玩創意，攜手金蘭醬油聯名推出「醇香歲月禮盒」。其中不僅有金蘭最具代表性的經典醬油，還有一瓶「以假亂真」的「金蘭醬喝」啤酒，成為別出心裁的驚喜之作。

色澤深沉如醬油的「金蘭醬喝」啤酒，使用經過高溫烘烤的巧克力麥芽，帶出如巧克力、咖啡般的馥郁焦香，並添加燕麥建構出絲滑口感，松針苦韻平衡了麥芽中的焦糖風味，更襯托出酒體的厚重扎實，搭配酒精度 8.6% 的圓潤感，令人回味無窮。

包裝設計上，以致敬傳統為出發點，在不改變金蘭經典的醬油瓶標配色與樣式之下，加以變化文字，取原名「金蘭醬油」改為「醬喝」，諧音雙關「這樣喝」。若一眼看過去可能會以為禮盒內是兩瓶醬油，看似正常但其實暗藏玄機，復古的同時又不失趣味性，令人會心一笑。

掌門精釀與金蘭醬油聯名「醇香歲月禮盒」，即日起在全台掌門精釀門市以及其他合作店家限量販售，瓶裝容量皆為 590 毫升，每組售價980 元。