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GU X UNDERCOVER最新聯名 21款特色單品9/27開賣

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
GU與UNDERCOVER第四度推出聯名系列，MA-1風格運動風飛行外套及軍裝大衣是很有UNDERCOVER特色的單品。圖／GU提供
GU與UNDERCOVER第四度推出聯名系列，MA-1風格運動風飛行外套及軍裝大衣是很有UNDERCOVER特色的單品。圖／GU提供

日本流行服飾品牌GU與日本設計師高橋盾（Jun Takahashi）創立的時尚品牌「UNDERCOVER」第四度推出聯名系列，以UNDERCOVER的世界觀「日常生活中的愉悅噪音（pleasant noise of everyday life）」為概念，結合GU熱門單品及UNDERCOVER獨特風格設計，推出21款新單品，將於9月27日起於GU全台實體店舖及網路商店開賣。

全新「GU X UNDERCOVER」聯名系列單品，仍然展現UNDERCOVER經典風格，像是MA-1風格的運動風飛行外套，以及軍裝大衣明顯融入UNDERCOVER特色的單品，另外如漸層格紋單品、經過特殊處理並呈現復古外觀的牛仔褲等，還可以用更親民的價格買到。此外，系列中還有多款中性單品，如復古運動風套裝，以及學院風的棒球外套，都是這次聯名帶來的新設計。

另外，第三方合作的單品，這回「GU X UNDERCOVER」聯名系列與美國歌舞奇幻電影「綠野仙蹤」合作，使用經典的UNDERCOVER印花圖案，以三方合作進行設計的圖案，出現在GU的經典單品重磅休閒上衣與印花T恤上，呈現黑暗奇幻氛圍。

慶祝GU在台灣邁入10周年，以及正式進軍美國紐約SOHO區開設全新實體店舖，這次「GU X UNDERCOVER」聯名系列中，特別為了台灣及紐約推出限定款的印花T恤、尼龍托特包，其中包款材質十分輕量、擁有大容量，並且還有口袋設計給予收納空間。

UNIQLO秋冬系列以「 Timeless Tones風格無時限」為主題概念，將經典服裝單品再加以進化，推出經典新風格單品、新北歐城市風穿搭、科技機能新材質三大提案。其中女裝寬版牛仔褲為全新發想單品，汲取西裝褲的風格靈感，讓牛仔褲也能穿出都會時尚感，上班也能享受舒適又有型的穿搭。本季寬褲大勢回歸，UNIQLO提供牛仔褲、卡其褲到休閒棉褲全系列選擇。

「溫暖、舒適」也是UNIQLO秋冬兩大關鍵字，不論是女裝圓領針織衫、男裝防潑水雙面外套、刷毛外套，或是科技機能材質都帶來更柔軟親膚的質感。

「GU X UNDERCOVER」第四彈聯名，棒球外套與復古運動風套裝是新嘗試。圖／GU提供
「GU X UNDERCOVER」第四彈聯名，棒球外套與復古運動風套裝是新嘗試。圖／GU提供
「GU X UNDERCOVER」第四彈聯名，棒球外套與復古運動風套裝是新嘗試圖／GU提供
「GU X UNDERCOVER」第四彈聯名，棒球外套與復古運動風套裝是新嘗試圖／GU提供
「GU X UNDERCOVER」第四彈聯名。圖／GU提供
「GU X UNDERCOVER」第四彈聯名。圖／GU提供
最新「GU X UNDERCOVER」聯名系列中，特別為了台灣及紐約推出限定款的印花T恤、尼龍托特包。圖／GU提供
最新「GU X UNDERCOVER」聯名系列中，特別為了台灣及紐約推出限定款的印花T恤、尼龍托特包。圖／GU提供
UNIQLO 2024秋冬以「Timeless Tones風格無時限」為主題，將經典服裝單品再加以進化。圖／UNIQLO提供
UNIQLO 2024秋冬以「Timeless Tones風格無時限」為主題，將經典服裝單品再加以進化。圖／UNIQLO提供

GU 牛仔褲 設計師

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