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從慢跑進階到越野跑 跑步愛好者注目新鞋報到

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
一雙加分的跑鞋，對於跑者而言，至關重要。圖／品牌提供
一雙加分的跑鞋，對於跑者而言，至關重要。圖／品牌提供

跑步，是許多人紓解壓力、保持健康活力熱衷的運動方式，一雙加分的跑鞋，對於跑者而言，更是至關重要。隨著下半年多款新跑鞋登場，跑步愛好者又有新跑鞋可以關注。

adidas SUPERNOVA跑鞋「炫藍冰晶」新色

adidas SUPERNOVA跑鞋於今年升級推出SUPERNOVA RISE系列，搭載全新DREAMSTRIKE+泡棉中底，強化舒適跑鞋三大要素：舒適性、穩定性與包覆度，帶給跑者舒適的跑步體驗。現在「炫藍冰晶」新色登場，為慢跑注入全新活力色彩，網布與中大底不同深淺的藍色相呼應，再融合漸層的三線LOGO，結合流線型輪廓，為外型增添動感與層次。

adidas SUPERNOVA RISE GTX系列防潑水鞋面

另外，adidas SUPERNOVA RISE也擴增打造GTX系列，改採用GORE-TEX®防潑水鞋面有效阻擋水分，保持鞋內乾爽，將防水性能與透氣性結合，此外，大底同步升級為耐磨的CONTINENTAL™馬牌大底，提高防滑性能，應對濕滑路面，加上鞋面反光塗層進一步提升安全性，就算慢跑突然遇到下雨，也能駕馭濕滑路面。

New Balance Fresh Foam X More v5厚底彈力

New Balance最新一代的Fresh Foam X More v5，擁有Fresh Foam X家族中，含量最高的Fresh Foam X中底科技，相較於上一代，微增的中底高度與大底設計，打造極致緩震與安全的舒適腳感，提升了新一代More v5穿著體驗，主打讓跑者在不同場景下，從公路、跑道、球場一直到山路等，都能夠帶來舒適腳感體驗。

ASICS首推頂級越野跑鞋METAFUJI TRAIL

針對進階級、專業跑者，ASICS首次推出頂級越野跑鞋METAFUJI TRAIL，採用FF TURBO & FF BLAST+雙層科技中底，腳感更輕彈，可減緩多樣化地形所帶來的晃動和過程中的痠痛感；全掌式Y字形碳纖維板可強化推進力，因應不同路況確保落腳穩定性。搭配ASICSGRIP抓地橡膠大底，專心面對多變地形，全心體驗越野賽道。

The North Face Summit Series巔峰系列新戰靴

The North Face全產品線中最頂級的探索裝備北面Summit Series巔峰系列，推出全新Summit Run IKB越野跑系列，並以克萊因藍呈現。全新戰靴Summit VECTIV TM 2  Pro 2越野跑鞋，其VECTIV TM 2.0碳纖維承托板和創新發泡中底相結合，在提升山徑等技術路面穩定性同時，提供輕盈回彈和高效緩震。鞋底搭配3.5mm深抓地凸紋提供抓地力，在山路及泥濘濕滑等混合地形上能穩步向前，為越野競速而生。

adidas SUPERNOVA RISE系列推出「炫藍冰晶」新色登場。圖／adidas提供
adidas SUPERNOVA RISE系列推出「炫藍冰晶」新色登場。圖／adidas提供
New Balance最新一代Fresh Foam X More v5跑鞋，主打厚底彈力，4,280元。圖／New Balance提供
New Balance最新一代Fresh Foam X More v5跑鞋，主打厚底彈力，4,280元。圖／New Balance提供
The North Face Summit Series巔峰系列VECTIV Pro 2越野跑鞋，11,380元。圖／The North Face提供
The North Face Summit Series巔峰系列VECTIV Pro 2越野跑鞋，11,380元。圖／The North Face提供
adidas SUPERNOVA RISE擴增打造GTX系列，採用GORE-TEX®防潑水鞋面有效阻擋水分。圖／adidas提供
adidas SUPERNOVA RISE擴增打造GTX系列，採用GORE-TEX®防潑水鞋面有效阻擋水分。圖／adidas提供
ASICS首次推出頂級越野跑鞋METAFUJI TRAIL，中性款7,280 元。圖／ASICS提供
ASICS首次推出頂級越野跑鞋METAFUJI TRAIL，中性款7,280 元。圖／ASICS提供

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