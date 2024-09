從慢跑進階到越野跑 跑步愛好者注目新鞋報到

跑步,是許多人紓解壓力、保持健康活力熱衷的運動方式,一雙加分的跑鞋,對於跑者而言,更是至關重要。隨著下半年多款新跑鞋登場,跑步愛好者又有新跑鞋可以關注。

adidas SUPERNOVA跑鞋「炫藍冰晶」新色

adidas SUPERNOVA跑鞋於今年升級推出SUPERNOVA RISE系列,搭載全新DREAMSTRIKE+泡棉中底,強化舒適跑鞋三大要素:舒適性、穩定性與包覆度,帶給跑者舒適的跑步體驗。現在「炫藍冰晶」新色登場,為慢跑注入全新活力色彩,網布與中大底不同深淺的藍色相呼應,再融合漸層的三線LOGO,結合流線型輪廓,為外型增添動感與層次。

adidas SUPERNOVA RISE GTX系列防潑水鞋面

另外,adidas SUPERNOVA RISE也擴增打造GTX系列,改採用GORE-TEX®防潑水鞋面有效阻擋水分,保持鞋內乾爽,將防水性能與透氣性結合,此外,大底同步升級為耐磨的CONTINENTAL™馬牌大底,提高防滑性能,應對濕滑路面,加上鞋面反光塗層進一步提升安全性,就算慢跑突然遇到下雨,也能駕馭濕滑路面。

New Balance Fresh Foam X More v5厚底彈力

New Balance最新一代的Fresh Foam X More v5,擁有Fresh Foam X家族中,含量最高的Fresh Foam X中底科技,相較於上一代,微增的中底高度與大底設計,打造極致緩震與安全的舒適腳感,提升了新一代More v5穿著體驗,主打讓跑者在不同場景下,從公路、跑道、球場一直到山路等,都能夠帶來舒適腳感體驗。

ASICS首推頂級越野跑鞋METAFUJI TRAIL

針對進階級、專業跑者,ASICS首次推出頂級越野跑鞋METAFUJI TRAIL,採用FF TURBO & FF BLAST+雙層科技中底,腳感更輕彈,可減緩多樣化地形所帶來的晃動和過程中的痠痛感;全掌式Y字形碳纖維板可強化推進力,因應不同路況確保落腳穩定性。搭配ASICSGRIP抓地橡膠大底,專心面對多變地形,全心體驗越野賽道。

The North Face Summit Series巔峰系列新戰靴

The North Face全產品線中最頂級的探索裝備北面Summit Series巔峰系列,推出全新Summit Run IKB越野跑系列,並以克萊因藍呈現。全新戰靴Summit VECTIV TM 2 Pro 2越野跑鞋,其VECTIV TM 2.0碳纖維承托板和創新發泡中底相結合,在提升山徑等技術路面穩定性同時,提供輕盈回彈和高效緩震。鞋底搭配3.5mm深抓地凸紋提供抓地力,在山路及泥濘濕滑等混合地形上能穩步向前,為越野競速而生。