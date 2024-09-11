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AirPods 4加入主動降噪功能 AirPods Max紫色太夢幻

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
AirPods Max藍色新色展現沈穩風格。記者黃筱晴／攝影
AirPods Max藍色新色展現沈穩風格。記者黃筱晴／攝影

與會前預測幾乎沒有差異，蘋果今年推出了2款AirPods 4，分為一般版與具「主動式降噪」的版本，是首度將主動式降噪功能引進開放式耳機設計，支援USB-C充電，充電盒體積也比前一代小10%。

搭載H2晶片的AirPods 4功能上與AirPods Pro變得更為接近，更渾厚低音、更清晰高音，除了原有具備動態頭部追蹤的功能「個人化空間音訊」，更支援語音隔離以及Siri互動功能，點頭搖頭就能回應通知內容。AirPods 4也在耳柄加入全新力度感測器，藉由按壓就可以進行一些常用操作。

而擁有「主動式降噪」功能的AirPods 4，透過運算音訊主動降噪，搭配佩戴耳機本身帶來隔絕外界聲音的效果，相信也可以帶來不錯的降噪能力，再加上通透模式、適應性音訊、對話感知等前代沒有的功能，還可以使用Apple Watch充電器或Qi認證的充電器充電，對於有降噪需求，但又不習慣耳塞式設計的用戶，絕對是非常有吸引力又實惠的選擇。

而推出好幾年但都沒有更新的AirPods Max，原本以為這次也會推出新一代產品，但最後只是換上USB-C充電規格，並推出全新星光色、橙色、紫色、藍色及午夜色等5款新色選擇。實際現場看新色非常美，紫色尤其夢幻，如果你手邊沒有其他耳罩式降噪耳機，又追求隨身配件都要能搭配時尚風格，也可以考慮入手。

AirPods 4售價4,490元，具主動式降噪的AirPods 4售價5,990元；而採用USB-C充電的AirPods Max則是售價17,990元，將於日後於官網開放訂購。

AirPods Max今年也換上USB-C充電規格。記者黃筱晴／攝影
AirPods Max今年也換上USB-C充電規格。記者黃筱晴／攝影
AirPods Max提供星光色、橙色、紫色、藍色及午夜色等5種美麗的新色彩。記者黃筱晴／攝影
AirPods Max提供星光色、橙色、紫色、藍色及午夜色等5種美麗的新色彩。記者黃筱晴／攝影
AirPods Max提供星光色、橙色、紫色、藍色及午夜色等5種美麗的新色彩。記者黃筱晴／攝影
AirPods Max提供星光色、橙色、紫色、藍色及午夜色等5種美麗的新色彩。記者黃筱晴／攝影
AirPods Max提供星光色、橙色、紫色、藍色及午夜色等5種美麗的新色彩。記者黃筱晴／攝影
AirPods Max提供星光色、橙色、紫色、藍色及午夜色等5種美麗的新色彩。記者黃筱晴／攝影
AirPods 4首度將主動式降噪功能引進開放式耳機設計。記者黃筱晴／攝影
AirPods 4首度將主動式降噪功能引進開放式耳機設計。記者黃筱晴／攝影
AirPods Max紫色簡直不要太夢幻。記者黃筱晴／攝影
AirPods Max紫色簡直不要太夢幻。記者黃筱晴／攝影
AirPods Max新色橙色非常搶眼。記者黃筱晴／攝影
AirPods Max新色橙色非常搶眼。記者黃筱晴／攝影

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