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Apple Watch Series 10變薄又變輕 充電8分鐘使用8小時

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全新Hermès Torsade是一款靈感源自船舶鏈條的麻花針織錶帶。記者黃筱晴／攝影
全新Hermès Torsade是一款靈感源自船舶鏈條的麻花針織錶帶。記者黃筱晴／攝影

外型已經好幾年沒有大變化的Apple Watch，選在10周年給用戶帶來意外驚喜，Apple Watch Series 10變薄了近10%，錶殼的四角變得更圓、顯示比例更寬，螢幕邊框也變得更窄，在呈現更大顯示器的同時，僅將新機身的大小略微擴增至42公釐和46公釐，更棒的是，鋁金屬錶殼的重量比Series 9輕了10%，鈦金屬錶殼的重量更比不銹鋼Series 9輕了近20%。此外，它也具備更快的充電速度，並且新增水深和溫度感測功能，非常適合浮潛使用。

Apple Watch Series 10這次在錶殼材質上也有變化，鋁金屬款新增拋光的「曜石黑」外觀，另外還新增鈦金屬錶殼，取代先前的不銹鋼，重量減輕卻依舊兼顧強度，提供原色、金色與石瓦色選項。

在電力方面，Apple Watch Series 10的全新金屬錶背整合了更大、更高效率的充電線圈，可加快充電速度，只要充電15分鐘即可正常使用長達8小時；充電8分鐘即可進行長達8小時的睡眠追蹤，只需30分鐘即可將Apple Watch Series 10的電量充至80%滿的電池續航力。因此，雖然續航力規格這次沒有再提升，但因為充電速度加快，還是可以滿足用戶整日使用的需求。

另外，主打運動探險族群的Apple Watch Ultra這次並未推出新款，只更新了新的黑色鈦金屬錶殼外觀，以及全新專為水類活動設計的鈦金屬米蘭式錶環。為襯托全新黑色外觀，原本的越野錶環、高山錶環與海洋錶帶也同步新增黑色金屬款式供選擇。

喜愛時尚風格的用戶，首款Apple Watch Hermès Ultra 2也首度亮相，結合原色鈦金屬錶殼和全新Hermès En Mer錶帶，採用Bleu Nuit午夜藍色搭配特殊的Hermès「航海」錶面設計，致敬品牌經典Hermès Cape Cod系列腕錶。

Apple Watch Series 10建議售價13,500元起；Apple Watch Ultra 2的建議售價則是27,900元起。Apple Watch Hermès Ultra 2的建議售價為47,700元。全新錶帶也同步從即日起開放預購，9月20日開始供貨。

Apple Watch Hermès Ultra 2售價為47,700元。圖／蘋果提供
Apple Watch Hermès Ultra 2售價為47,700元。圖／蘋果提供
全新Reflections錶面採用獨特的閃爍轉盤，可敏感地針對使用者的動作做出反應，其設計與新款鈦金屬錶殼的高反光質感更是相得益彰。記者黃筱晴／攝影
全新Reflections錶面採用獨特的閃爍轉盤，可敏感地針對使用者的動作做出反應，其設計與新款鈦金屬錶殼的高反光質感更是相得益彰。記者黃筱晴／攝影
Apple Watch Ultra 2現在提供絕美的全新黑色鈦金屬外觀。圖／蘋果提供
Apple Watch Ultra 2現在提供絕美的全新黑色鈦金屬外觀。圖／蘋果提供
全新的深度計、水溫感測器和「潮汐」App使Apple Watch Series 10 成為使用者進行水下活動的良伴。圖／蘋果提供
全新的深度計、水溫感測器和「潮汐」App使Apple Watch Series 10 成為使用者進行水下活動的良伴。圖／蘋果提供
Apple Watch Series 10，比前3代外型都沒變的機種薄了近10%。記者黃筱晴／攝影
Apple Watch Series 10，比前3代外型都沒變的機種薄了近10%。記者黃筱晴／攝影

Hermès Watch 售價

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