Apple Watch Series 10變薄又變輕 充電8分鐘使用8小時

外型已經好幾年沒有大變化的Apple Watch，選在10周年給用戶帶來意外驚喜，Apple Watch Series 10變薄了近10%，錶殼的四角變得更圓、顯示比例更寬，螢幕邊框也變得更窄，在呈現更大顯示器的同時，僅將新機身的大小略微擴增至42公釐和46公釐，更棒的是，鋁金屬錶殼的重量比Series 9輕了10%，鈦金屬錶殼的重量更比不銹鋼Series 9輕了近20%。此外，它也具備更快的充電速度，並且新增水深和溫度感測功能，非常適合浮潛使用。

Apple Watch Series 10這次在錶殼材質上也有變化，鋁金屬款新增拋光的「曜石黑」外觀，另外還新增鈦金屬錶殼，取代先前的不銹鋼，重量減輕卻依舊兼顧強度，提供原色、金色與石瓦色選項。

在電力方面，Apple Watch Series 10的全新金屬錶背整合了更大、更高效率的充電線圈，可加快充電速度，只要充電15分鐘即可正常使用長達8小時；充電8分鐘即可進行長達8小時的睡眠追蹤，只需30分鐘即可將Apple Watch Series 10的電量充至80%滿的電池續航力。因此，雖然續航力規格這次沒有再提升，但因為充電速度加快，還是可以滿足用戶整日使用的需求。

另外，主打運動探險族群的Apple Watch Ultra這次並未推出新款，只更新了新的黑色鈦金屬錶殼外觀，以及全新專為水類活動設計的鈦金屬米蘭式錶環。為襯托全新黑色外觀，原本的越野錶環、高山錶環與海洋錶帶也同步新增黑色金屬款式供選擇。

喜愛時尚風格的用戶，首款Apple Watch Hermès Ultra 2也首度亮相，結合原色鈦金屬錶殼和全新Hermès En Mer錶帶，採用Bleu Nuit午夜藍色搭配特殊的Hermès「航海」錶面設計，致敬品牌經典Hermès Cape Cod系列腕錶。