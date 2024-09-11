新聞眼／蘋果AI難登陸 衝擊新機銷售

蘋果iPhone 16終於搭載全新ＡＩ功能，雖然落後其他各大智慧型手機品牌，被喻為是「最強落後者」，但市場普遍認為，iPhone在大陸市場的銷量恐將受到影響，原因不是競爭對手新規格太過強大，而是合作的ＡＩ（人工智慧）系統進不了大陸，iPhone 16最新的ＡＩ功能若不能在大陸使用，恐降低消費者購買興趣。

蘋果ＡＩ功能雖好，但這項功能恐怕進不了大陸。ChatGPT因應美國法令，今年七月起限制對大陸提供程式介面服務，蘋果i16大陸版恐將不能使用ChatGPT功能。如果蘋果仍然要在大陸推出ＡＩ功能，那麼蘋果恐怕得找在地業者合作。

因為美中貿易戰，不單單ChatGPT不能進入大陸，Google旗下的ＡＩ語言模型Gemini也無法「登陸」。目前在大陸市場，已經有許多品牌業者與百度文心一言合作，除了三星之外，大陸本地的手機品牌，包括榮耀、小米、ＯＰＰＯ、vivo，也都陸續在與百度文心合作。

Apple Intelligence強調隱私，若與大陸業者合作，蘋果ＡＩ隱私目標能達成嗎？台經院資深產業分析師邱昰芳說，「蘋果重視ＡＩ隱私，但在中國市場，蘋果究竟要怎麼處理，會是大家所關心的。」