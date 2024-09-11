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蘋果首款AI手機 相機控制成亮點

聯合報／ 記者黃筱晴馬瑞璿黃雅慧／舊金山、台北連線報導
蘋果新品發布會一如預期，iPhone 16準時面市。記者黃筱晴／攝影
蘋果新品發布會一如預期，iPhone 16準時面市。記者黃筱晴／攝影

智慧型手機市場昨天上演另類的「美中對決」戲碼，萬眾矚目的蘋果iPhone 16在美國舊金山舉行完發表會後，不到十四小時，華為就在中國大陸對外發表三折疊手機，雙方在ＡＩ（人工智慧）、折疊技術相互較勁；不過，ＡＩ新技術、折疊新規格，是否會牽動未來市占消長，則是市場最為關注的話題。

蘋果昨發表iPhone 16，其中，iPhone 16 Pro系列延續去年鈦金屬材質設計，新增「沙漠色鈦金屬」新色，邊框變更薄，螢幕尺寸最大升等到六點九吋，但外觀尺寸與重量卻幾乎沒差；至於i16系列的新機用色則大膽許多，也是近幾年內與Pro系列規格最接近的一代，直接跨兩代升級A18晶片，可驅動3A遊戲大作，Apple Intelligence正式上線以後，i16全系列也都能使用。

對於愛拍照的消費者而言，iPhone 16系列新增的「相機控制」實體按鈕，最具吸引力，讓用戶可快速啟動相機、按快門；另一個「visual intelligence」功能，透過點擊及長按「相機控制」按鈕，想要查什麼只要拿起手機拍一下，即可查看路過餐廳的營業時間和評價、將傳單上的活動資訊加入行事曆。

雖然蘋果新機多了許多新功能，卻強調不漲價，九月廿日起正式供貨；不過，ＡＩ功能並未隨新機開賣同步上線，初期只有英文版，明年才支援中文等更多語言。台灣大個人用戶事業商務長林東閔指出，新一代iPhone性能增強、又不漲價，為這款手機銷售帶來相當大的底氣，預計今年整體銷售會更熱烈。

華為昨也舉行新品發表會，端出全球首款三折疊螢幕手機Mate XT非凡大師，售價落在人民幣一萬九九九九元至二萬三九九九元之間（約台幣九萬至十點八萬元），同樣選在將於廿日正式開售。

華為常務董事余承東指出，Mate XT非凡大師是全球首款量產的三折疊螢幕手機，擁有十點二吋螢幕，實現一折、兩折與三折大螢幕閱覽等一機多用功能，同時推出折疊觸控鍵盤，實現「把電腦放在口袋裡」。此外，該款手機也能撥打衛星電話、發送衛星訊息。

智慧手機AI新時代 製表／馬瑞璿
智慧手機AI新時代 製表／馬瑞璿

Apple iPhone iPhone 16 蘋果

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