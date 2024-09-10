iPhone 16帶動充電配件換新潮！亞果元素推Qi2認證磁吸無線充電新品　效能升級15W

iPhone 16系列可支持高瓦數快充及電池容量，將迎來充電配件換新潮，瞄準果粉對於高規充電配件的需求，ADAM elements亞果元素推出獲WPC無線充電聯盟（Wireless Power Consortium）Qi2認證的Mag Qube（立方體）和Mag Tube（圓柱體）智慧型三合一旅行磁吸無線充電座，iPhone MagSafe機型磁吸充電瓦數直接升級15W，搭載感應式觸控旋轉支架設計，新穎吸睛更兼具實用功能。亞果元素並加碼推出「Mag 3 Pro折疊式三合一旅行磁吸無線充電座」，同樣獲得Qi2認證及搭載15W磁吸快充，無論居家或差旅充電皆能暢快升級；「GRAVITY 30W自帶線快充行動電源」除了擁有小體積、大容量之外，單獨使用自帶線充電，最高可達30W。

亞果元素推出的Mag Qube（立方體）和Mag Tube（圓柱體）智慧型三合一旅行磁吸無線充電座，均獲得Qi2認證、支援iPhone 15W磁吸快充，特別針對蘋果產品進行優化，可體驗最高規格的MagSafe快充速度，兩款充電座外型均採Cyberpunk未來感設計風格，與AI進化風潮相呼應。將充電座設置「感應式觸控開關」，Mag Qube與Mag Tube皆可透過電動觸控機制、一觸開啟旋轉變位，頂部可呈現45度角的支架使用，解放雙手自由、輕鬆獲得手機螢幕最佳觀賞視角，平時則可平放使用，AirPods MagSafe充電盒也可充電使用。此外，還可觸壓彈開兩側支架，同時充電Apple Watch、AirPods或其他支援無線充電的耳機。Mag Qube／Mag Tube Qi2磁吸無線充電座建議售價皆為2,690元，9月10日起於亞果元素官網商城與直營專櫃開放預購，早鳥預購限時優惠62折起。

此外，亞果元素同場加映推出「Mag 3 Pro Qi2折疊式三合一旅行磁吸無線充電座」，此款充電座為Mag 3的2.0版本，體積小巧、方便攜帶，專為同時充電三種行動裝置設計，適合旅行或出差使用，同樣升級獲得Qi2認證及15W磁吸快充供電，建議售價2,790元，附贈絨布收納袋。

針對經常差旅的使用者，亞果元素近日上市的人氣款「GRAVITY 30W自帶線的快充行動電源」，擁有10,000mAh大容量，最高支援30W供電，可為手機、平板、筆電等多種設備充電，滿電時最高可供應 MacBook Air 50%的電力；擁有USB-C自帶線，不僅可幫手機、平板等裝置充電，接上充電器便可幫行動電源充電，還能當作行動電源本身的掛繩提握，外型小巧、色系繽紛，共推出黃色、橘色、灰色和綠色，建議售價1,690元，附贈絨布收納袋。

呼應蘋果新品發表，亞果元素官網商城及全台4間直營專櫃9月10日至9月30日獨家推出「iPhone 16磁吸系列指定優惠活動」，指定商品或配件組合享有最低51折起優惠。即日起至9月30日亞果元素官網商城消費滿1,299元起即享折價優惠、最高現折599元，消費滿萬元再加送GRAVITY X5五合一萬用磁吸行動電源（雙USB-C充電線版，顏色不可挑選）。