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3大電信iPhone 16資費 0元購機門檻出爐

中央社／ 台北10日電

蘋果今天發表iPhone 16系列，將於20日開賣，電信三雄今晚公布資費方案，iPhone 16 128GB搭配5G資費，月付1599元起、綁約48個月可0元入手；中華電信並表示，網路門市預約5分鐘內秒殺額滿。

中華電信今天宣布iPhone 16全系列機型購機資費方案，租期30個月、月付新台幣2699元有0元購機方案，且為最入門的iPhone 16 128GB版本；綁約48個月、月付2699元，iPhone 16 Pro 256GB版本可0元入手，月付1799元，iPhone 16 128GB版本購機門檻也降為0元。

中華電主流資費方案5G月繳1399元，享行動上網吃到飽、網內通話免費，搭配購機方案綁約36個月，iPhone 16 Pro Max 256GB版本專案價2萬6300元、iPhone 16 Pro 128GB版本，專案價1萬8300元入手、iPhone 16 Plus 128GB版本專案價1萬4300元、iPhone 16 128GB版本專案價1萬1300元。

中華電信表示，今天下午3時開放網路門市預約iPhone 16全系列機型，5分鐘內預約秒殺額滿，調查統計，果粉最想購買機型為iPhone 16 Pro、16 Pro Max高達8成，以容量256GB最多，占4成；其中，最受果粉青睞的新機顏色前3名依序為沙漠色鈦金屬、白色鈦金屬、黑色鈦金屬，iPhone 16系列則以湛海藍色最受歡迎。

台灣大哥大資費方案中，申辦月租1599元5G專案，約期48個月，最低0元可帶走最入門的iPhone 16128GB，針對iPhone 16 Pro機型，搭配月租1599元指定5G專案，也可以千元帶走iPhone 16 Pro 128GB。

遠傳資費方案，同樣是月付1599元，約期48個月，iPhone 16 128GB可0元起帶回家，而螢幕升級的iPhone16 Pro，則要7300元。

遠傳電信指出，除了宣布同步蘋果官網開放預購，今上午11時也推出iPhone 16快閃調查，其中頂規機種iPhone 16 Pro系列最受果粉歡迎，合計受到85%果粉青睞，有超過半數都選「沙漠色鈦金屬」新配色，其次則是經典的「白色鈦金屬」。至於iPhone 16系列，則同樣以新色「湛海藍」最受歡迎，指名比率達30%，其次也是經典「白色」，占22%。

台灣大個人用戶事業商務長林東閔表示，台灣大手機銷售20個月正成長，且截至今年8月，5G用戶數較去年同期成長6成。根據內部觀察，台灣大iPhone 15用戶超過8成選擇月租1399元以上的高資費方案，推升ARPU動能，今年iPhone 16規格大幅升級，預估將掀起iPhone換機潮。

128GB 256GB 網路

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