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首爾、東京、曼谷...注意了！Miu Miu快閃店亞洲巡迴中
嚴格來說，所謂的「英式」精神並不為英國品牌所獨佔，時尚品牌Miu Miu近日便推出Miu Balmoral系列與期間限定店，以英國城堡Balmoral為名，推出極具蘇格蘭與英倫風格的衣物、單品、配飾，同時並於9至10月間，陸續在東京、大阪、上海、曼谷、香港與首爾開設快閃店。
菱格紋與麻花針織衫、蘇格蘭風裙裝、蠟棉大衣等服飾，都是人們想像中的英倫風單品，並出現在本次Miu Balmoral系列中，尤其與英國製鞋品牌Church's聯名的布洛克鞋更是學院氣息的足上之選。該系列將正式與休閒的英式戶外美學以服裝具體演繹，並結合Miu Miu特色如寬大和短版的對比組合、兼具女性化的陽剛調性，正裝與非正式的比對，既懷舊也具有個人風格。
除了服裝外，包含Miu Miu經典的包款如Wander、Aventure、Arcadie、Beau都在系列中，其中並有羊皮與威爾斯格紋設計，形塑英國的率性騎士精神。全系列將先後於東京、大阪...曼谷、首爾等地現身，但同時也可在Miu Miu官方網站上購買、寄送至台灣，同時歐美國家並設有網上專屬商品，可登入miumiu.com 。
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