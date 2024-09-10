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首爾、東京、曼谷...注意了！Miu Miu快閃店亞洲巡迴中

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
英倫風格的不羈、優雅，都在Miu Miu巧妙調和下，成為女性也陽剛、正裝與非正式的奇妙組合。圖／Miu Miu提供
英倫風格的不羈、優雅，都在Miu Miu巧妙調和下，成為女性也陽剛、正裝與非正式的奇妙組合。圖／Miu Miu提供

嚴格來說，所謂的「英式」精神並不為英國品牌所獨佔，時尚品牌Miu Miu近日便推出Miu Balmoral系列與期間限定店，以英國城堡Balmoral為名，推出極具蘇格蘭與英倫風格的衣物、單品、配飾，同時並於9至10月間，陸續在東京、大阪、上海、曼谷、香港與首爾開設快閃店。

菱格紋與麻花針織衫、蘇格蘭風裙裝、蠟棉大衣等服飾，都是人們想像中的英倫風單品，並出現在本次Miu Balmoral系列中，尤其與英國製鞋品牌Church's聯名的布洛克鞋更是學院氣息的足上之選。該系列將正式與休閒的英式戶外美學以服裝具體演繹，並結合Miu Miu特色如寬大和短版的對比組合、兼具女性化的陽剛調性，正裝與非正式的比對，既懷舊也具有個人風格。

除了服裝外，包含Miu Miu經典的包款如Wander、Aventure、Arcadie、Beau都在系列中，其中並有羊皮與威爾斯格紋設計，形塑英國的率性騎士精神。全系列將先後於東京、大阪...曼谷、首爾等地現身，但同時也可在Miu Miu官方網站上購買、寄送至台灣，同時歐美國家並設有網上專屬商品，可登入miumiu.com

Miu Miu以英國城堡Balmoral之名、推出Miu Balmoral系列與期間快閃店，並陸續於亞洲6城市巡迴登場。圖／Miu Miu提供
Miu Miu以英國城堡Balmoral之名、推出Miu Balmoral系列與期間快閃店，並陸續於亞洲6城市巡迴登場。圖／Miu Miu提供
Miu Miu 皮革萬用包，25,500元。圖／Miu Miu提供
Miu Miu 皮革萬用包，25,500元。圖／Miu Miu提供
Miu Miu 府綢針織布及膝裙，74,000元。圖／Miu Miu提供
Miu Miu 府綢針織布及膝裙，74,000元。圖／Miu Miu提供
Miu Miu 皮革綁帶短靴，71,000元。圖／Miu Miu提供
Miu Miu 皮革綁帶短靴，71,000元。圖／Miu Miu提供
Miu Miu 皮革珠飾項鍊，32,000元。圖／Miu Miu提供
Miu Miu 皮革珠飾項鍊，32,000元。圖／Miu Miu提供

品牌 曼谷 英國

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