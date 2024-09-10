首爾、東京、曼谷...注意了！Miu Miu快閃店亞洲巡迴中

嚴格來說，所謂的「英式」精神並不為英國品牌所獨佔，時尚品牌Miu Miu近日便推出Miu Balmoral系列與期間限定店，以英國城堡Balmoral為名，推出極具蘇格蘭與英倫風格的衣物、單品、配飾，同時並於9至10月間，陸續在東京、大阪、上海、曼谷、香港與首爾開設快閃店。

菱格紋與麻花針織衫、蘇格蘭風裙裝、蠟棉大衣等服飾，都是人們想像中的英倫風單品，並出現在本次Miu Balmoral系列中，尤其與英國製鞋品牌Church's聯名的布洛克鞋更是學院氣息的足上之選。該系列將正式與休閒的英式戶外美學以服裝具體演繹，並結合Miu Miu特色如寬大和短版的對比組合、兼具女性化的陽剛調性，正裝與非正式的比對，既懷舊也具有個人風格。