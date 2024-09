林熙蕾美秀De Beers頂級珠寶 亞洲台灣搶得第一個曝光

De Beers Jewellers自即日起至2024年9月18日於台北101舉辦「Forces of Nature 高級珠寶展」,台灣為此系列繼六月份於巴黎高訂週首度發表後之亞太區巡展首站,8套獨一無二的高級珠寶作品刻畫非洲南部8種原生動物,每一種動物分別對應不同的精神力量,是品牌有史以來所推出過規模最大的高級珠寶系列。久違螢光幕前的氣質女神林熙蕾特地出席鑑賞,並演繹以長頸鹿為主角的Dignity套組以及刻畫獅子的Protection套組。

林熙蕾出席時表示自己早期偏好純淨剔透的白色鑽石,雋永耐看,不過這次系列作品中的黃鑽展現自信與強大的氣場,讓她相當驚艷。設計上,她喜歡運用濃郁大地色系天然鑽石原石的長頸鹿系列,配戴起來優雅生姿,獅子系列則展現強大的野性力量感,但若說到最符合她個性的系列,無疑是以「豹」為主角的Magnetism套組,「可以獨處、平時有點慵懶又具神秘感的氣質,」不僅和噠她的形象契合,戒指上的兩枚剔透欖尖形鑽石如豹眼凝視,「好像可以看透你的心!」

Forces of Nature系列珠寶不僅採用品牌最為知名的鑽石為素材,也運用多款精彩的金工工藝,為充滿寓意的設計注入豐沛的生命力。Dignity除了以白鑽、彩鑽和褐色鑽石原石模擬每一隻長頸鹿都一無二的毛色圖案,品牌標誌性的精緻鑿點金工(serti poinçon)工藝更使顯栩栩如生。項鍊的流蘇為可拆卸式設計,三層項鍊可分別獨立配戴或組合配搭,三件式的皇冠式戒指也能分別或層疊配戴,展現工藝的精湛與設計的巧妙。該系列也囊括此次來台單價最高的作品:一枚鑲嵌Natural Works of Art系列2.03 克拉枕形切割豔彩橘鑽的Masterpiece鑽戒,定價近4億元。