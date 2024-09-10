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林熙蕾美秀De Beers頂級珠寶 亞洲台灣搶得第一個曝光

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Dignity鑽石流蘇項鍊，18K黃金鑲嵌鑽石總重146.08克拉，三件式項鍊可變化多種配戴方式，1,800萬元。圖／De Beers Jewellers提供
Dignity鑽石流蘇項鍊，18K黃金鑲嵌鑽石總重146.08克拉，三件式項鍊可變化多種配戴方式，1,800萬元。圖／De Beers Jewellers提供

De Beers Jewellers自即日起至2024年9月18日於台北101舉辦「Forces of Nature 高級珠寶展」，台灣為此系列繼六月份於巴黎高訂週首度發表後之亞太區巡展首站，8套獨一無二的高級珠寶作品刻畫非洲南部8種原生動物，每一種動物分別對應不同的精神力量，是品牌有史以來所推出過規模最大的高級珠寶系列。久違螢光幕前的氣質女神林熙蕾特地出席鑑賞，並演繹以長頸鹿為主角的Dignity套組以及刻畫獅子的Protection套組。

林熙蕾出席時表示自己早期偏好純淨剔透的白色鑽石，雋永耐看，不過這次系列作品中的黃鑽展現自信與強大的氣場，讓她相當驚艷。設計上，她喜歡運用濃郁大地色系天然鑽石原石的長頸鹿系列，配戴起來優雅生姿，獅子系列則展現強大的野性力量感，但若說到最符合她個性的系列，無疑是以「豹」為主角的Magnetism套組，「可以獨處、平時有點慵懶又具神秘感的氣質，」不僅和噠她的形象契合，戒指上的兩枚剔透欖尖形鑽石如豹眼凝視，「好像可以看透你的心！」

Forces of Nature系列珠寶不僅採用品牌最為知名的鑽石為素材，也運用多款精彩的金工工藝，為充滿寓意的設計注入豐沛的生命力。Dignity除了以白鑽、彩鑽和褐色鑽石原石模擬每一隻長頸鹿都一無二的毛色圖案，品牌標誌性的精緻鑿點金工（serti poinçon）工藝更使顯栩栩如生。項鍊的流蘇為可拆卸式設計，三層項鍊可分別獨立配戴或組合配搭，三件式的皇冠式戒指也能分別或層疊配戴，展現工藝的精湛與設計的巧妙。該系列也囊括此次來台單價最高的作品：一枚鑲嵌Natural Works of Art系列2.03 克拉枕形切割豔彩橘鑽的Masterpiece鑽戒，定價近4億元。

除了象徵優雅的長頸鹿、刻畫迷人電眼的豹、以及具有保護力的獅子，Forces of Nature系列珠寶也以珠寶設計語彙向大象、斑馬、大彎角羚、水牛、犀牛等動物致敬，分別連結溫柔、自我、靈性、安穩、與豐饒等不同的寓意。De Beers靈活運用不同切割與色彩的鑽石，多款設計也都考量到現代人的穿搭需求，設計成能轉換自如的多重配戴款式。多重金工恰到好處的運用也是次系列珠寶的鑑賞重點，巧妙融合鑿點金工刻畫皮毛細節之外，像是獅子的鬃毛就以圓潤的金珠流蘇裝飾，犀牛堅實的外表則以磨砂鈦金屬打造，迷人的豹目更因黑色鍍銠金屬與橄欖綠鑽石襯托更顯深邃，滿滿細節完美乘載深厚的設計寓意。

Protection鑽石手環，18K黃金鑲嵌鑽石，流蘇裝飾可拆，458萬元。圖／De Beers Jewellers提供
Protection鑽石手環，18K黃金鑲嵌鑽石，流蘇裝飾可拆，458萬元。圖／De Beers Jewellers提供
Dignity鑽石雞尾酒戒指，18K黃金鑲嵌鑽石總重4.90克拉，主鑽為2.62克拉橢圓形切割黃鑽，392萬元。圖／De Beers Jewellers提供
Dignity鑽石雞尾酒戒指，18K黃金鑲嵌鑽石總重4.90克拉，主鑽為2.62克拉橢圓形切割黃鑽，392萬元。圖／De Beers Jewellers提供
Protection鑽石嵌套式戒指，18K黃金鑲嵌5.09克拉三角形切割主鑽與梨形切割濃彩黃鑽，625萬元。圖／De Beers Jewellers提供
Protection鑽石嵌套式戒指，18K黃金鑲嵌5.09克拉三角形切割主鑽與梨形切割濃彩黃鑽，625萬元。圖／De Beers Jewellers提供
Protection鑽石雞尾酒戒指雞尾酒，18K黃金，主鑽為4.32克拉枕形切割濃彩黃鑽，720萬元。圖／De Beers Jewellers提供
Protection鑽石雞尾酒戒指雞尾酒，18K黃金，主鑽為4.32克拉枕形切割濃彩黃鑽，720萬元。圖／De Beers Jewellers提供
DIGNITY系列Masterpiece鑽石戒指，18K黃金鑲嵌鑽石總重4.83克拉，主鑽為Natural Works of Art系列2.03 克拉枕形切割豔彩橘鑽，3億8,685萬元。圖／De Beers Jewellers提供
DIGNITY系列Masterpiece鑽石戒指，18K黃金鑲嵌鑽石總重4.83克拉，主鑽為Natural Works of Art系列2.03 克拉枕形切割豔彩橘鑽，3億8,685萬元。圖／De Beers Jewellers提供
林熙蕾演繹以獅子為靈感的Protection套組。圖／De Beers提供
林熙蕾演繹以獅子為靈感的Protection套組。圖／De Beers提供
Magnetism 鑽石嵌套式戒指，白金鑲嵌鑽石總重5.03克拉，327萬元。圖／De Beers Jewellers提供
Magnetism 鑽石嵌套式戒指，白金鑲嵌鑽石總重5.03克拉，327萬元。圖／De Beers Jewellers提供
De Beers Forces of Nature高級珠寶系列Tenderness鑽石胸針，鑲嵌1.12克拉心形主鑽，294萬元。圖／De Beers Jewellers提供
De Beers Forces of Nature高級珠寶系列Tenderness鑽石胸針，鑲嵌1.12克拉心形主鑽，294萬元。圖／De Beers Jewellers提供
林熙蕾演繹以長頸鹿為設計主角的Dignity套組。圖／De Beers提供
林熙蕾演繹以長頸鹿為設計主角的Dignity套組。圖／De Beers提供
INDIVIDUALITY鑽石胸針，白金鑲嵌1.06 克拉的上丁方形切割主鑽，主鑽可拆也可當作項鍊配戴，311萬元。圖／De Beers Jewellers提供
INDIVIDUALITY鑽石胸針，白金鑲嵌1.06 克拉的上丁方形切割主鑽，主鑽可拆也可當作項鍊配戴，311萬元。圖／De Beers Jewellers提供
Dignity鑽石皇冠式戒指，18K黃金鑲嵌鑽石總重9.76克拉，主鑽為5.78克拉圓形明亮式切割白鑽，三件式戒指可疊戴、單獨配戴或分佈在多個手指上，800萬元。圖／De Beers Jewellers提供
Dignity鑽石皇冠式戒指，18K黃金鑲嵌鑽石總重9.76克拉，主鑽為5.78克拉圓形明亮式切割白鑽，三件式戒指可疊戴、單獨配戴或分佈在多個手指上，800萬元。圖／De Beers Jewellers提供
林熙蕾演繹以獅子為靈感的Protection套組。圖／De Beers提供
林熙蕾演繹以獅子為靈感的Protection套組。圖／De Beers提供
Protection Choker鑽石項鍊，18K黃金鑲嵌鑽石總重68.15克拉，主鑽為5.19克拉枕形切割濃黃彩鑽，可拆式金珠流蘇，1,960萬元。圖／De Beers Jewellers提供
Protection Choker鑽石項鍊，18K黃金鑲嵌鑽石總重68.15克拉，主鑽為5.19克拉枕形切割濃黃彩鑽，可拆式金珠流蘇，1,960萬元。圖／De Beers Jewellers提供
Dignity鑽石長耳環，18K黃金鑲嵌鑽石總重12.20克拉，294萬元。圖／De Beers Jewellers提供
Dignity鑽石長耳環，18K黃金鑲嵌鑽石總重12.20克拉，294萬元。圖／De Beers Jewellers提供
林熙蕾演繹以長頸鹿為設計主角的Dignity套組。圖／De Beers提供
林熙蕾演繹以長頸鹿為設計主角的Dignity套組。圖／De Beers提供
Protection鑽石垂墜式耳環，18K黃金鑲嵌鑽石總重7.23克拉，262萬元。圖／De Beers Jewellers提供
Protection鑽石垂墜式耳環，18K黃金鑲嵌鑽石總重7.23克拉，262萬元。圖／De Beers Jewellers提供
Fortitude鑽石袖扣，霧面鈦金屬和白金鑲嵌鑽石總重1.93克拉，131萬元。圖／De Beers Jewellers提供
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