林熙蕾美秀De Beers頂級珠寶 亞洲台灣搶得第一個曝光

De Beers Jewellers自即日起至2024年9月18日於台北101舉辦「Forces of Nature 高級珠寶展」，台灣為此系列繼六月份於巴黎高訂週首度發表後之亞太區巡展首站，8套獨一無二的高級珠寶作品刻畫非洲南部8種原生動物，每一種動物分別對應不同的精神力量，是品牌有史以來所推出過規模最大的高級珠寶系列。久違螢光幕前的氣質女神林熙蕾特地出席鑑賞，並演繹以長頸鹿為主角的Dignity套組以及刻畫獅子的Protection套組。

林熙蕾出席時表示自己早期偏好純淨剔透的白色鑽石，雋永耐看，不過這次系列作品中的黃鑽展現自信與強大的氣場，讓她相當驚艷。設計上，她喜歡運用濃郁大地色系天然鑽石原石的長頸鹿系列，配戴起來優雅生姿，獅子系列則展現強大的野性力量感，但若說到最符合她個性的系列，無疑是以「豹」為主角的Magnetism套組，「可以獨處、平時有點慵懶又具神秘感的氣質，」不僅和噠她的形象契合，戒指上的兩枚剔透欖尖形鑽石如豹眼凝視，「好像可以看透你的心！」

Forces of Nature系列珠寶不僅採用品牌最為知名的鑽石為素材，也運用多款精彩的金工工藝，為充滿寓意的設計注入豐沛的生命力。Dignity除了以白鑽、彩鑽和褐色鑽石原石模擬每一隻長頸鹿都一無二的毛色圖案，品牌標誌性的精緻鑿點金工（serti poinçon）工藝更使顯栩栩如生。項鍊的流蘇為可拆卸式設計，三層項鍊可分別獨立配戴或組合配搭，三件式的皇冠式戒指也能分別或層疊配戴，展現工藝的精湛與設計的巧妙。該系列也囊括此次來台單價最高的作品：一枚鑲嵌Natural Works of Art系列2.03 克拉枕形切割豔彩橘鑽的Masterpiece鑽戒，定價近4億元。