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中華電信iPhone 16全系列 網路門市預約5分鐘內額滿
中華電信今（10）日下午3點開放網路門市預約iPhone 16全系列機型，5分鐘內預約秒殺額滿，顯示首款為Apple Intelligence精心設計的iPhone 16系列新機，對於忠實果粉極具吸引力。
中華電信官方LINE帳號舉辦的「iPhone新機LINE問卷調查」統計顯示，果粉最想購買機型為iPhone 16 Pro/16 Pro Max高達8成，以容量256G最多，占4成；其中，最受果粉青睞的新機顏色前三名依序為沙漠色鈦金屬、白色鈦金屬，黑色鈦金屬，皆為iPhone 16 Pro系列機型專屬，如為iPhone 16系列顏色，則以湛海藍色最受歡迎。
iPhone 16全系列新機將於113年9月20日上午8點起，在全台近500間指定服務據點及中華電信網路門市正式開賣。
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