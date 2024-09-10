快訊

把對方放在重要位置…獲知江蕙低調抗癌 多年好友費玉清心疼發聲

陷京華城、政治獻金數案…檢方首提訊逾3小時 柯文哲上囚車還押北所

獨／等不到雙城論壇...上海台辦新主任金梅今到任 過去經歷曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中華電信iPhone 16全系列 網路門市預約5分鐘內額滿

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
iPhone 16系列鏡頭模組從斜角又變回直式，為的就是能夠拍攝空間照片與影片。記者黃筱晴／攝影
iPhone 16系列鏡頭模組從斜角又變回直式，為的就是能夠拍攝空間照片與影片。記者黃筱晴／攝影

中華電信今（10）日下午3點開放網路門市預約iPhone 16全系列機型，5分鐘內預約秒殺額滿，顯示首款為Apple Intelligence精心設計的iPhone 16系列新機，對於忠實果粉極具吸引力。

中華電信官方LINE帳號舉辦的「iPhone新機LINE問卷調查」統計顯示，果粉最想購買機型為iPhone 16 Pro/16 Pro Max高達8成，以容量256G最多，占4成；其中，最受果粉青睞的新機顏色前三名依序為沙漠色鈦金屬、白色鈦金屬，黑色鈦金屬，皆為iPhone 16 Pro系列機型專屬，如為iPhone 16系列顏色，則以湛海藍色最受歡迎。

iPhone 16全系列新機將於113年9月20日上午8點起，在全台近500間指定服務據點及中華電信網路門市正式開賣。

LINE 網路 黑色

延伸閱讀

中華電開放iPhone 16預購5分鐘內額滿！ 調查揭這顏色最受果粉青睞

台灣大晚間8點開放預購 iPhone 16系列 看好大改款帶動換機潮

只有兩小時！中華電信iPhone 16網路預約三點開跑

全新 iPhone16系列亮相 遠傳同步Apple官網開放預購

相關新聞

中華電信iPhone 16全系列 網路門市預約5分鐘內額滿

中華電信今（10）日下午3點開放網路門市預約iPhone 16全系列機型，5分鐘內預約秒殺額滿，顯示首款為Apple I...

林熙蕾美秀De Beers頂級珠寶 亞洲台灣搶得第一個曝光

De Beers Jewellers自即日起至2024年9月18日於台北101舉辦「Forces of Nature 高...

外送平台合併恐壟斷 藍白立委盼立專法

「若全台只有1個外送平台，消費者、餐廳與外送員恐成代宰羔羊！」民眾黨立委張啟楷10日舉行「外送平台併購案」公聽會。國民黨立委楊瓊瓔強調，兩家平台若成功合併，市占率恐高達9成，目前外送員有15萬人、合作餐廳有17萬家，政府應該謹慎評估。張啟楷也建議制定專法，保障外送員、消費者與餐廳權益。

台北孔廟智慧糕變美「學好孔孟」字樣寓意勤學

2024台北孔廟釋奠典禮，適逢台北市建城140周年，為了紀念台北建城140年與台北府文廟過往歷史的吉光片羽，今年特別設計...

Apple Intelligence美國10月上線 中文版預計明年登場

蘋果宣布，在6月WWDC首度亮相的Apple Intelligence將於下個月隨iOS 18.1、iPad 18.1、...

張國煒出手了！現身101 發表星宇航空聯名瑞士機械表

瑞士製表品牌百年靈（Breitling）今年適逢品牌140周年，除已於台北101開設快閃店，重現品牌之於探險、航空、精密...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。