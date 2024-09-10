外送平台合併恐壟斷 藍白立委盼立專法

「若全台只有1個外送平台，消費者、餐廳與外送員恐成代宰羔羊！」民眾黨立委張啟楷10日舉行「外送平台併購案」公聽會。國民黨立委楊瓊瓔強調，兩家平台若成功合併，市占率恐高達9成，目前外送員有15萬人、合作餐廳有17萬家，政府應該謹慎評估。張啟楷也建議制定專法，保障外送員、消費者與餐廳權益。

外送問題跨越部會

楊瓊瓔說，UberEats將與Foodpanda合併，但這可能造成店家與外送員與平台的議價空間愈來愈小。公平會應該嚴格看待，立委們也已經打算制定專法，對於店家抽成傭金制定上限，並由勞動部、經濟部與數發部等部會配合，保障外送員權益。

她強調，兩大平台尚未合併，就已經出現平台任意增加收費、調降外送員薪資等問題，若合併的話，平台可能會更加任意妄為，「若沒有法律，外送平台根本不會改善，」楊瓊瓔呼籲要儘速制定專法。張啟楷也說，近日台南市政府要求平台幫外送員保險，被行政法院裁定敗訴，要求由中央處理保險議題，中央制定專法刻不容緩。

運費公式要透明

「外送員根本就是被勞動法規排除的孤兒！」民眾黨立委麥玉珍強調，消費者恐因為併購缺少平台選擇權益，合作店家也失去議價優勢，而店家首要成本就會先反應給消費者，形成惡性循環。同黨立委陳昭姿也說，若平台合併，外送員與消費者的申訴恐更加困難，公平會應謹慎考慮合併案，不要出現大到不能倒的怪獸。

國民黨立委羅廷瑋也說，平台對外送員的運費公式需要透明，他制定的外送平台專法版本有基本費、里程費、樓層費等規劃，其中基本費不能低於基本工資3分之1，此外申訴機制也要透明，目前平台停權與開除標準不明確，勞動部長何佩珊曾承諾會制定外送員專法，盼政府部門儘速立法。

參考日本規定

銘傳財法系教授顏廷棟則指出，日本因為有13個外送平台競爭，因此沒有專法，但同樣也透過設立社團法人，制定行業內規，並結合產官學力量維持環境。他建議若要制定專法，可以參考日本內規規定，讓外送員、餐廳與消費者能有更好的權益保障。

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