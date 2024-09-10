台北孔廟智慧糕變美「學好孔孟」字樣寓意勤學

2024台北孔廟釋奠典禮，適逢台北市建城140周年，為了紀念台北建城140年與台北府文廟過往歷史的吉光片羽，今年特別設計「光陰流轉紙鎮」讓民眾珍藏，以金色沙子象徵寶貴光陰；今年更特別與大同區在地百年名店「李亭香」合作，推出客製智慧糕，內餡是秋天獨有的柚子口味，有保佑之意，表面刻有台北孔廟祈福卡上常見「學好孔孟」字樣，期許像孔、孟般勤學的寓意。

今年2574週年釋奠典禮，即將於9月28日(六)北孔廟登場。今年的參禮證將在9月18日（星期三）上午9時於台北孔廟明倫堂前發送，每人限索取2張，發完為止。