快訊

陷京華城、政治獻金數案…檢方首提訊逾3小時 柯文哲上囚車還押北所

獨／等不到雙城論壇...上海台辦新主任金梅今到任 過去經歷曝光

台北孔廟智慧糕變美「學好孔孟」字樣寓意勤學

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
為了紀念台北建城140年與台北府文廟過往歷史的吉光片羽，今年台北孔廟祭孔特別設計「光陰流轉紙鎮」讓民眾珍藏，以金色沙子象徵寶貴光陰。圖／北市民政局提供
為了紀念台北建城140年與台北府文廟過往歷史的吉光片羽，今年台北孔廟祭孔特別設計「光陰流轉紙鎮」讓民眾珍藏，以金色沙子象徵寶貴光陰。圖／北市民政局提供

2024台北孔廟釋奠典禮，適逢台北市建城140周年，為了紀念台北建城140年與台北府文廟過往歷史的吉光片羽，今年特別設計「光陰流轉紙鎮」讓民眾珍藏，以金色沙子象徵寶貴光陰；今年更特別與大同區在地百年名店「李亭香」合作，推出客製智慧糕，內餡是秋天獨有的柚子口味，有保佑之意，表面刻有台北孔廟祈福卡上常見「學好孔孟」字樣，期許像孔、孟般勤學的寓意。

今年2574週年釋奠典禮，即將於9月28日(六)北孔廟登場。今年的參禮證將在9月18日（星期三）上午9時於台北孔廟明倫堂前發送，每人限索取2張，發完為止。

另外，台北孔廟劇院也安排一系列的文化歷史講座，年同時配合「李亭香」推出的智慧糕DIY體驗課。9月28日釋奠典禮活動當天也備有100份參禮證，讓現場民眾排隊索取入場，民眾除可親身體驗釋奠典禮的莊嚴隆重，還可憑當天參禮證兌換精美獨家禮贈品「光陰流轉紙鎮」及「李亭香」客製智慧糕。

今年928祭孔，台北孔廟與大同區在地百年名店「李亭香」合作，推出客製智慧糕，表面刻有台北孔廟祈福卡上常見「學好孔孟」字樣，期許像孔、孟般勤學的寓意。圖／北市民政局提供
今年928祭孔，台北孔廟與大同區在地百年名店「李亭香」合作，推出客製智慧糕，表面刻有台北孔廟祈福卡上常見「學好孔孟」字樣，期許像孔、孟般勤學的寓意。圖／北市民政局提供

孔廟 柚子

延伸閱讀

文青必訪！左營蓮池潭美食「芒果咖秋」　高雄孔廟內的古色古香咖啡館

秋節盛事光織影舞4代不同造型月亮比一比 8大光影藝術展區周末登場

台南孔廟大成殿龍下顎虎頭蜂築巢 噴藥處理護古蹟

龍型交趾陶長出雙下巴？ 台南孔廟蜜蜂築巢約達排球大

相關新聞

影／星宇與百年靈推聯名腕表 張國煒：像爺爺帶孫子代表傳承

星宇航空與瑞士腕表BREITLING百年靈攜手打造航空系聯名精品腕表，下午於台北101 The One獨一文創舉行記者會...

7-ELEVEN「OPENPOINT APP」攜手foodomo、台灣星巴克推雙重創新服務

打造便利會員生態系，7-ELEVEN經營的OPENPOINT生態圈攜手兩大生活品牌創新商業模式，包含本土外送平台food...

百樂門50年上市 全球限量248瓶、台灣配到3瓶

來自蘇格蘭的百年酒廠百樂門（Benromach），今全球同步發表「百樂門50年單一麥芽威士忌」，全球限量248瓶，台灣僅...

全台首創挺在地第一支舞味全品牌大使李多慧邀請您一起跳 挺檸健康舞 ！

支持台灣農業永續發展的味全公司，結合「挺在地 成就共好」的理念，首創推出全台第一支挺在地的「挺檸健康舞」。邀請味全品牌大使李多慧擔綱舞蹈老師。隨著多慧小老師挺檸健康舞甜蜜音調且琅琅上口的台詞，輕快又可愛的舞步，不僅瞬間掉進多慧舞步的魔力，預計將在網路掀起一波”挺檸健康舞”的火爆熱潮。

整理包／電信三雄「iPhone 16系列限量預約、預購時間」一次看

全球果粉引領期待的iPhone 16系列於台灣時間今天（9月10日）凌晨正式發表，今年預計推出包含iPhone 16、i...

跨代升級A18晶片 iPhone 16系列色彩搶眼、功能也不馬虎

這次iPhone 16系列大概是近幾年與Pro系列規格最接近的一代！直接跨2代升級A18晶片，可驅動需要大量處理的3A遊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。