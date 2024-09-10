台北孔廟智慧糕變美「學好孔孟」字樣寓意勤學
2024台北孔廟釋奠典禮，適逢台北市建城140周年，為了紀念台北建城140年與台北府文廟過往歷史的吉光片羽，今年特別設計「光陰流轉紙鎮」讓民眾珍藏，以金色沙子象徵寶貴光陰；今年更特別與大同區在地百年名店「李亭香」合作，推出客製智慧糕，內餡是秋天獨有的柚子口味，有保佑之意，表面刻有台北孔廟祈福卡上常見「學好孔孟」字樣，期許像孔、孟般勤學的寓意。
今年2574週年釋奠典禮，即將於9月28日(六)北孔廟登場。今年的參禮證將在9月18日（星期三）上午9時於台北孔廟明倫堂前發送，每人限索取2張，發完為止。
另外，台北孔廟劇院也安排一系列的文化歷史講座，年同時配合「李亭香」推出的智慧糕DIY體驗課。9月28日釋奠典禮活動當天也備有100份參禮證，讓現場民眾排隊索取入場，民眾除可親身體驗釋奠典禮的莊嚴隆重，還可憑當天參禮證兌換精美獨家禮贈品「光陰流轉紙鎮」及「李亭香」客製智慧糕。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言