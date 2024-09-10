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Apple Intelligence美國10月上線 中文版預計明年登場
蘋果宣布，在6月WWDC首度亮相的Apple Intelligence將於下個月隨iOS 18.1、iPad 18.1、macOS Sequoia 15.1一併推出，還有更多功能將於未來幾個月登場。有別於目前已經推出的各式人工智慧服務，蘋果主打結合生成式模型的力量及個人使用情境，提供極為實用且貼近使用者需求的智慧功能。
Apple Intelligence將率先推出美國英文版，12月將加入澳洲、加拿大、紐西蘭、南非、英國的在地化英文版本，而蘋果也預告，將於明年新增支援中文、法文、日文及西班牙文等額外語言。
如果想要為使用Apple Intelligence預先做好準備，除了iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max，以及搭載M1或後續晶片的iPad和Mac之外，最新發表、首款專為Apple Intelligence設計的iPhone 16全系列，搭載速度更快、效率更高的A18和A18 Pro晶片，更可運用Apple晶片與生成式模型的力量，理解並創造文字和圖片、在各種App之中執行動作，並根據個人使用情境簡化並加速日常任務。
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