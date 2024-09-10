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張國煒出手了！現身101 發表星宇航空聯名瑞士機械表

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
百年靈Navitimer B01 Chronograph 43航空計時碼表星宇航空特別版玫瑰金款，限量25只、63萬3,000元。圖／百年靈提供
百年靈Navitimer B01 Chronograph 43航空計時碼表星宇航空特別版玫瑰金款，限量25只、63萬3,000元。圖／百年靈提供

瑞士製表品牌百年靈（Breitling）今年適逢品牌140周年，除已於台北101開設快閃店，重現品牌之於探險、航空、精密計時的深厚歷史，9月10日（二）再發表和星宇航空的聯名表款。百年靈總裁Georges Kern親臨來台灣，星宇航空創辦人暨董事長張國煒亦出席活動，展現瑞士鐘表與台灣民航的首次合作、見證經典一刻。

活動上張國煒展現了超人氣與幽默感，他首先表示百年靈是很多航空機師的夢幻之選，「很多飛行員第一次拿到license（執照）的時候，最妄想的就是擁有一只百年靈當作紀念。」同時莞爾表示由於百年靈成立140年、而星宇航空成立僅5年，這次101的發表宛如爺爺帶著小孫子逛街，畫面相當溫馨、也代表了傳統與傳承，因而博得台下幽默笑聲。張國煒同時再分析，本次合作表款中Emergency代表了先進、科技，而Navitimer則是復古、傳承，又不失航空人的精神，除展現聯名誠意、亦無形透露張國煒身為腕表收藏家的品味一面。

百年靈創立於1884年，過去曾在1915年推出Gaston Breitling按鈕計時腕表、1940年推出女士雞尾酒腕表、1952年推出經典的Navitimer系列、1957年發表Navitimer腕表，又或是1995年推出的Emergency緊急救難表......都可在台北101松智長廊的140周年快閃概念店中略窺一二。

本次百年靈與星宇航空推出的三只聯名表款，分別是Navitimer計時碼表的精鋼與玫瑰金款，以及Emergency II STARLUX AIRLINES Edition緊急救援表特別版；其中以環形滑尺可進行精密計算的Navitimer計時碼表使用具瑞士天文台認證的百年靈B 01自動上鍊機芯，表款並具70小時動力儲存、導柱輪結構與五年保固，精鋼款限量140只、玫瑰金款限量則為25只，已在全台授權經銷店、百年靈台北101專賣店問世。

內建緊急發射器的Emergency II STARLUX AIRLINES Edition緊急救援表特別版，則採用SuperQuartz溫度感應調節超級石英電子機芯、雙頻率發射器，並搭配全球衛星搜救系統，提升了安全性、訊號傳送範圍也更為廣泛。手表表面的9點鐘方向並有著星宇航空品牌識別，搭配黑色酷炫視覺，全球限量25只，僅於百年靈台北101專賣店、獨家販售。

百年靈於台北101購物中心松智長廊打造的快閃空間，結合紅磚、皮革沙發、吧台和懷舊美式家具，僅展出至9月16日為止。圖／百年靈提供（合成圖）
百年靈於台北101購物中心松智長廊打造的快閃空間，結合紅磚、皮革沙發、吧台和懷舊美式家具，僅展出至9月16日為止。圖／百年靈提供（合成圖）
百年靈Emergency II 緊急求救腕錶星宇航空特別版，全球限量10只，62萬6,000元。圖／百年靈提供
百年靈Emergency II 緊急求救腕錶星宇航空特別版，全球限量10只，62萬6,000元。圖／百年靈提供
百年靈Emergency II 緊急求救腕錶星宇航空特別版表背具有詳實的操作指示與限量編號。圖／百年靈提供
百年靈Emergency II 緊急求救腕錶星宇航空特別版表背具有詳實的操作指示與限量編號。圖／百年靈提供
百年靈Navitimer B01 Chronograph 43航空計時碼表星宇航空特別版，使用B01自動上鍊機芯，並搭配18K紅金自動盤。圖／百年靈提供
百年靈Navitimer B01 Chronograph 43航空計時碼表星宇航空特別版，使用B01自動上鍊機芯，並搭配18K紅金自動盤。圖／百年靈提供
百年靈台北101快閃店中，帶來多款經典的骨董表款。圖／百年靈提供
百年靈台北101快閃店中，帶來多款經典的骨董表款。圖／百年靈提供
星宇航空董事長張國煒（左）今日出席百年靈（Breitling）活動，並與品牌總裁（中）Georges Kern展開對談。記者釋俊哲／攝影
星宇航空董事長張國煒（左）今日出席百年靈（Breitling）活動，並與品牌總裁（中）Georges Kern展開對談。記者釋俊哲／攝影
透過百年靈Time Capsule快閃店與手機app，將讓人深入認識百年靈歷史傳承。圖／百年靈提供（合成圖）
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台北101 品牌 星宇

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