7-ELEVEN「OPENPOINT APP」攜手foodomo、台灣星巴克推雙重創新服務

打造便利會員生態系，7-ELEVEN經營的OPENPOINT生態圈攜手兩大生活品牌創新商業模式，包含本土外送平台foodomo、台灣星巴克分別擴增「行動隨時取外送兌領」、「星禮程綁定OPENPOINT享雙重累點」兩大全台首見數位便利服務，其中「行動隨時取外送兌領」更榮獲經濟部智慧財產局雙項專利認證，兩大服務將滿足每年破億人次需求的數位寄杯可外送到家、近500家台灣星巴克消費享雙重回饋，持續為1,800萬會員提供更多元、便利、創新的數位生活體驗。

OPENPOINT生態圈自2014年透過會員、點數、支付三大策略持續深耕在地，2015年更領先同業推出超商首款會員專屬APP「OPENPOINT APP」，陸續增加跨通路點數兌換、多元支付、跨境旅遊集點、線上捐款等多元海內外生活消費功能，OPENPOINT APP下載量累積至今逼近2,000萬、瀏覽人次即將突破100億，更連續兩年名列APP Store《生活風格排行》零售通路第一，即日起攜手本土外送平台foodomo、台灣星巴克海內外兩大生活品牌，推出雙重便利生活的創新服務。

7-ELEVEN攜手集團旗下外送平台foodomo，藉由串聯「OPENPOINT行動隨時取」預售電子提貨券系統與foodomo外送系統，整合推出預售商品外送到家、預約自取雙重服務，更已通過經濟部智慧財產局兩大專利，讓消費者線上預購的咖啡、鮮乳、麵包、飲料、日用品等電子提貨券，都可直接透過foodomo外送平台線上兌領，兌領方式可選擇專人外送到家或預約指定門市自取，從選購支付、庫存管理、提貨兌領、配送取貨全程透過線上完成、一指搞定，為消費者節省更多時間、勞力，非常適合忙碌的上班族、雙薪家庭、長輩快速補給生活需求。

OPENPOINT行動隨時取創新商業模式，持續推出多元兌領模式擴大使用客層，像是去年推出OPENPOINT行動隨時取「icash2.0卡兌領共享商品」服務，滿足沒有智慧手機的長輩、小孩、公益團體帶著已綁定共享的icash2.0，即可到7-ELEVEN門市輕鬆兌領已預先購買好的牛奶、麵包、便當等多元商品，卡片兌領使用人次持續成長，即日起新增foodomo外送平台串聯OPENPOINT行動隨時取的全新消費模式，持續以生活便利與服務創新培養會員忠誠度。