百樂門50年上市 全球限量248瓶、台灣配到3瓶

來自蘇格蘭的百年酒廠百樂門（Benromach），今全球同步發表「百樂門50年單一麥芽威士忌」，全球限量248瓶，台灣僅分配到3瓶，建議售價新台幣829,000元。百樂門酒廠隸屬的高登麥克菲爾公司的第四代家族成員暨首任珍稀典藏總監史蒂芬．蘭金（Stephen Rankin）更來到台灣，親自主持「百樂門50年」上市品飲會。

「百樂門50年單一麥芽威士忌」於1972年12月13日入桶，100%使用頂級雪莉桶熟陳半世紀，在2023年3月2日以單桶原酒強度裝瓶，酒精濃度54.6%。酒液帶有些許的黃色檸檬清新氣息以及一縷煙燻氣味，並擁有燉煮熱帶水果的甜蜜香氣，伴隨明亮的橙皮及一絲陳年皮革的氣息，造就出豐富層次，尾韻細膩悠長。

百樂門酒廠經理Keith Cruickshank表示：「百樂門50年單一麥芽威士忌的每一個元素都是使用傳統技術手工製作的，而其盛裝的酒瓶，也體現了手工製作的熱情、細緻入微的關注以及獨一無二的高品質。」

在酒瓶設計方面，百樂門攜手蘇格蘭Glasstorm公司的玻璃大師Brodie Nairn，為「百樂門50年單一麥芽威士忌」獨家打造盛裝的手工玻璃酒瓶，每個酒瓶都擁有獨一無二的專屬編號。酒瓶使用大師級玻璃職人獨門的「巴圖托（Battuto）工法」，以手工打磨手雕刻每一個瓶身，職人一天只能手工生產兩個瓶身，每個酒瓶都是獨一無二的藝術品。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康