影／星宇與百年靈推聯名腕表 張國煒：像爺爺帶孫子代表傳承

星宇航空與瑞士腕表BREITLING百年靈攜手打造航空系聯名精品腕表，下午於台北101 The One獨一文創舉行記者會，由百年靈執行長喬治·科恩（Georges Kern）與星宇航空董事長張國煒親自揭幕，張國煒表示歷史悠久的百年靈與年輕的星宇航空，兩家品牌的合作就像爺爺帶著一個小孫子，想像一下爺爺帶著孫子一起逛101的畫面非常溫馨，這也代表一個傳承的感覺。

星宇航空創辦人暨董事長張國煒表示，很高興星宇航空能與歷史悠久的腕表品牌百年靈進行合作，將星宇航空的元素融入在其經典的航空飛行表款中。百年靈在追求精緻工藝的同時，也不斷追求創新，這樣的品牌精神與星宇航空不謀而合，順利打造出這次的聯名表款，展現雙方的講究精神。

百年靈執行長喬治·科恩表示，非常榮幸能與星宇航空開啟一連串緊密的合作關係，在百年靈長達140年的歷史中，飛行表便占了一半以上時間，扮演舉足輕重的關鍵角色，百年靈與世界各地的優質航空公司合作，持續撰寫品牌於航空領域的傳奇故事，此次在台北發表三款全新星宇航空特別版聯名腕表，無疑是百年靈飛航傳奇故事的全新篇章。

本次聯名合作歷時三年的討論、構思與研發，打造全新百年靈Navitimer B01 Chronograph 43 STARLUX AIRLINES EDITION航空計時腕表星宇航空特別版18K紅金與精鋼款，18K紅金款全球限量25只，精鋼款全球限量140只，藉此呼應百年靈創廠140周年。兩款腕表皆搭載43毫米表殼，星宇Logo鐫刻於表冠上，指針與時標採用18K金材質，藉此呼應星宇航空企業標準色；灰色內圈與三個計時小表盤，則採用星宇航空的曜石灰。藍寶石水晶底蓋的環形金屬上，鐫刻著「STARLUX AIRLINES EDITION」字樣及專屬限量編號。