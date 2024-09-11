不只退休族才搭！疫後郵輪業谷底翻身 開銷較低、特色主題吸年輕客

曾經被視為退休人士專屬的郵輪旅遊，如今正以全新面貌席捲全球，推出更新潮、獨特的度假體驗，吸引全球旅客登船一窺究竟，需求迅速增加，甚至已超越疫前。從嬰兒潮世代到熱愛嘗鮮的千禧世代，紛紛愛上這片移動的蔚藍天堂。

透著鹹味的海風徐徐吹來，輕拂過甲板上乘客的雙頰，蔚藍的海面一望無際，郵輪破浪前行，身後留下一道白色浪花，彷彿短暫與世隔絕的郵輪旅遊，總帶著一絲從原先生活出逃的浪漫。

郵輪旅遊業挺過疫情低潮，隨著國際旅遊市場回溫，近來再度成為旅客的熱門選項，需求大幅上升、反超疫情之前。根據國際郵輪協會（CLIA）預估，2024年將有3570萬名乘客啟航，與疫情前的2019年相比，增加6％。

郵輪疫後需求旺！新客預訂量年增三成

摩根大通6月釋出的報告也分析，到了2027年，郵輪乘客數將成長到3970萬，具有強大的發展潛力，在價值1.9兆美元的全球度假市場中，可望成為新藍海。此外，遊輪業也正吸引更多新客到訪，嘉年華遊輪（Carnival Cruises）2024第一季財報透露，2025年預定行程中，「新客」預訂量較前一年前大增三成以上。

台灣方面，對郵輪旅行的需求也正逐漸攀升，台灣國際港務公司（TIPC）統計，2023年底，有329艘遊輪停靠台灣，帶來51.6萬名遊客；2024年預計再創紀錄，郵輪停靠數至少399艘，乘客數將上看77.3萬名。

第一屆亞洲跳島郵輪聯盟（AACA）推介會也於2024年1月登場，匯集七大國際知名郵輪航商，如皇家加勒比海、公主、荷美、名勝、三井、珊瑚、星凝都到場共襄盛舉，可見亞洲特色各異的島嶼，在這波郵輪熱潮中也極具吸引力。

不只退休族才搭郵輪？千禧世代為「預算度假」湧向郵輪

國際郵輪協會（CLIA）2023年9月釋出的調查顯示，乘客平均年齡有年輕化的趨勢，最新統計為46.5歲。值得注意的是，與過往高齡受眾的印象不同，在各年齡層中，對郵輪旅遊最有興趣的竟是千禧世代！

調查指出，搭乘過郵輪的千禧世代中，願意再次體驗的比率高達88％；未搭乘過的受訪者中，77％的千禧世代有意願搭乘郵輪，比其他年齡層的意願都來得高。澳洲最大郵輪營運商之一、旗下擁有P&O Cruises的嘉年華郵輪也表示，2019年以來，18～35歲的乘客數量大增20％。

對生活支出高漲的擔憂，成為推升千禧世代湧向遊輪度假的原因之一。「年輕一代對郵輪旅行的渴望正在增加，」CLIA澳洲及亞洲區總經理卡茨（Joel Katz）接受《ABC News》訪問時表示，「他們在郵輪上享受假期，旅遊支出清晰、合理，且符合預算。如今生活成本高昂，這些尤其重要。」

郵輪年輕化，推泰勒絲、星際爭霸戰主題郵輪！

除了開銷較低，更新潮、更獨特的郵輪體驗，也成為吸引年輕世代的一大因素。

全球頂級奢華旅行聯盟Virtuoso旅遊顧問阿米尼（Allison Amini）分析，50歲以下的遊客通常偏愛七日左右、時程較短的行程，維珍郵輪、皇家加勒比、名人郵輪（Celebrity Cruises）等公司也正走向年輕化，如取消正式晚餐、老派布置，推出更精緻的休閒活動，受到顧客歡迎。

維珍集團旗下的豪華郵輪Virgin Voyages，取消18歲以上的年齡限制，主打「成人專屬」的休閒娛樂，包括刺青、變裝秀等。「我們看到許多20多歲的年輕人，和父母一起搭乘郵輪旅行，」該公司執行長薩維裡穆圖（Nirmal Saverimuttu）透露，「我們相信，當代消費者正在尋找更年輕化的體驗。」

隨著郵輪市場需求旺盛，各式主題郵輪也隨之興起，《經濟學人》報導，這些郵輪不只是帶旅客出航，船上的布置、活動安排皆具主題性，包括歐美流行樂壇歌后泰勒絲（Taylor Swift）、電影《星際爭霸戰》（Star Trek）、美國搖滾樂團「接吻合唱團」「海灘男孩」（The Beach Boys）樂團為主題的特色郵輪之旅，正吸引大眾目光。

說到主題遊樂設施，迪士尼樂園當然也不落人後，近期宣布將旗下的主題樂園郵輪數量翻倍，預計在2031年，郵輪數將從目前的5艘增加到13艘。2025年、2028年將分別在以新加坡、日本等地為母港的亞洲國家新開航線，持續擴大「海上樂園」的業務。

迪士尼郵輪適合闔家大小。取自臉書＠Disney Cruise Line

皇家加勒比公司也透過社群宣傳，將郵輪旅行推往更年輕的社群用戶。隨著主打九個月航程的「終極環球遊輪之旅」（Ultimate World Cruise）啟航，船上眾多社群創作者分享他們的郵輪體驗，多彩多姿、雞飛狗跳的船上日常，立刻成為TikTok上的流量密碼，甚至被網友戲稱為「真實的實境秀」。

美國解釋性新聞《Vox》報導，截至1月22日，TikTok關鍵字「#ultimateworldcruise」累積瀏覽量已突破3.4億。

郵輪業在新冠肺炎疫情遭受重創後，正迅速從谷底翻身，不只乘客從嬰兒潮跨足到千禧世代，搖滾樂團、熱門電影、環球之旅的特色主題郵輪，也成為更多人出遊的選擇。當前郵輪公司不斷推陳出新，設計更多創新、獨特的郵輪度假體驗，未來郵輪旅遊市場看來潛力無窮。

（本文出自2024.09.08《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）