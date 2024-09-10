整理包／電信三雄「iPhone 16系列限量預約、預購時間」一次看

全球果粉引領期待的iPhone 16系列於台灣時間今天（9月10日）凌晨正式發表，今年預計推出包含iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro、iPhone 16 1Pro Max等4款全新機型，電信三雄紛紛宣布開放限量預約、預購時間，想要搶先擁有新機可別錯過！

iPhone 16 系列包含iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max，其中，iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max擁有史上最窄邊框設計，分別升級為6.3和6.9吋更大尺寸的OLED螢幕，提升視覺體驗。

iPhone 16系列搭載A18晶片，iPhone 16 Pro系列則搭載A18 Pro晶片，以強大效能支援全新Apple Intelligence，將Siri與Apple的各項產品深度整合，按日常情境提供個人化需求、生成語言與影像，並可跨App運作，幫助簡化生活上各種事項的執行，包括幫助校正書寫與摘要、輸入描述即可從眾多照片找回憶、辨認並清除照片背景雜物、創作個人Emoji、在電話或備忘錄中對音訊內容進行逐字稿等。Apple Intelligence預計將於下個月隨著iOS 18.1、iPadOS 18.1及macOS Sequoia 15.1一同推出。iPhone 16 Pro系列支援最高30W有線充電，適用15W Qi2無線充電；並提供Wi-Fi 7技術，提供更快、更穩定的5G連線。

在攝影功能上，不僅全系列新增「相機控制」拍照按鈕，提供更靈活的相機操作體驗，iPhone 16 Pro系列超廣角鏡頭大幅升級至4,800萬畫素，除了能夠拍出更清晰且具細節的照片外，還能夠以4K120 fps「杜比視界」拍攝影片，實現iPhone有史以來最高的解析度和幀率組合；此外，iPhone 16 Pro系列可進行5倍光學變焦，並配備可錄製更真實音訊的錄音棚級麥克風。機身顏色方面，iPhone 16和iPhone 16 Plus有黑色、白色、粉色、湖水綠色和湛海藍色，共5色；iPhone 16 Pro和iPhone 16 Pro Max則有黑色鈦金屬、原色鈦金屬、白色鈦金屬和新色沙漠鈦金屬，共4色。

●中華電信

中華電信宣布今天下午3點起至下午5點開放iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max限量網路預約，數量有限，額滿為止。

同時宣布開放iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max將於9月20日上午8點起，在全台近500間指定服務據點及中華電信網路門市正式開賣；此外，Apple Watch Series 10、Apple Watch Ultra 2黑色鈦金屬新款於9月20日於上述指定銷售據點與網路門市陸續開賣。

●台灣大哥大

台灣大哥大宣布9月13日晚上8點起於myfone門市、myfone網路門市開放預購iPhone 16系列，申辦5G指定專案搭購iPhone 16，最高贈3,000元mo幣；在myfone網路門市申辦再加碼最高送1,000元mo幣，還能抽11吋iPad Air、1,000元myfone online電子禮券。

申辦台灣大哥大多元5G指定資費搭購iPhone 16系列，享10大服務免費體驗，包含集結Apple Music、Apple TV+、Apple Arcade及iCloud+的Apple One免費體驗3個月、App Store折抵金最高700元，以及MyVideo、KKBOX、GeForce NOW雲端遊戲服務最高3個月免費、HBO GO 3個月請你看、YouTube Premium最高前4個月免費優惠。除了娛樂體驗外，多元好禮更擴及擴及閱讀、資安、減碳生活，包括天下數位全閱讀免費3個月、反詐戰警個人版進階方案免費6個月，此外，搭配「減碳行動 智慧移動」系列活動，申辦指定專案可獲智慧共享電動機車領導品牌WeMo的WeMo PASS 3個月免費。除了在外使用5G行動，在家也要暢享高速光纖，寬頻新申辦好速加掛，憑寬頻帳單最高省3,800元，再贈600GB行動上網流量、1,000元mo幣。

台灣大哥大個人用戶事業商務長表示，iPhone 16 系列硬體規格大幅升級，全新Siri更與蘋果個人智慧系統Apple Intelligence高度整合、搭載A18 Pro晶片、螢幕更大、邊框更薄，大幅提升果粉換機意願；台灣大哥大回饋果粉，申辦送Apple One免費3個月、App Store折抵金700元等10大好禮，憑藉台灣大哥大豐沛AI手機銷售經驗，全台myfone門市專業科技顧問諮詢，相信在AI手機元年，台灣大哥大合併台灣之星後第一個iPhone開賣年度，將推升5G開台後另一波iPhone換機潮高峰。

●遠傳電信

遠傳電信宣布同步Apple官網，於9月13日晚上8點起開放iPhone 16系列預購。為替預購提前暖身，遠傳推出限時24小時「iPhone 16最愛機款快閃調查」，從今日上午11點起，不限遠傳用戶，只需線上回答今年最愛的iPhone 16機款／顏色，即可參加抽獎活動，有機會獲得最新款iPhone 16，每個門號限參加1次，中獎名單將於9月20日公布於遠傳官網。同時，遠傳也將推出豐富超值資費方案及空機優惠。

遠傳電信資深副總經理趙憶南表示，這次的iPhone 16系列價格不變，在硬體規格上提升超有感，且未來將陸續新增多項Apple Intelligence功能，讓使用者在日常生活中能夠享受到更智慧、更便捷的使用體驗，預計將會再掀起一波年度換機大熱潮，帶動4G升級5G的需求，且過往遠傳iPhone新機到貨比市場充足，可以滿足客戶需求。