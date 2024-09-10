台灣虎航開航10周年 簽到賺優惠、快閃抽機票活動開跑

台灣虎航9月26日將迎來開航10周年，今宣布將於9月推出一系列周年慶活動，包括天天簽到10在好賺、玩IG濾鏡抽虎禮、實體快閃活動抽10張機票等，另也推出為期一年的「尊榮虎搭10送1」獎勵計畫，累計滿10趟次，即可獲贈1組機票兌換序號。

台灣虎航表示，首波推出「天天簽到10在好賺」9月12日上午10點起至9月21日晚間23點59分，具tigerclub會員資格者至指定活動網頁登錄會員相關資料，並參加每日問答，答對者即可進行當日簽到，累積滿5天者即可獲得300元回饋金，滿8天者可獲得500元回饋金，滿10天者可獲得999元回饋金。

台灣虎航指出，「玩IG濾鏡抽虎禮」則是兩人一組玩濾鏡默契大考驗，即日起至9月26日晚間23點59分，將遊戲結果截圖上傳至台灣虎航官方粉絲團的活動貼文留言處，就有機會獲得精選好禮。另外，實體活動將號召虎迷9月25日到指定快閃地點集合，預計抽出9月26日限定出發的限定航點來回機票10張。

台灣虎航也說，活動將同步推出為期一年的「尊榮虎搭10送1」獎勵計畫，凡為台灣虎航tigerclub會員，於2024年1月1日至2025年9月25日止，會員記錄中完成搭乘台灣虎航任一航班，且累計滿10趟次（即10個單程，如記錄中為1組來回機票，會直接判定為2趟次），即可獲贈1組機票兌換序號；累計滿20趟次，即可獲贈2組序號。