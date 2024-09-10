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跨代升級A18晶片 iPhone 16系列色彩搶眼、功能也不馬虎

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
iPhone 16系列鏡頭模組從斜角又變回直式，為的就是能夠拍攝空間照片與影片。記者黃筱晴／攝影
iPhone 16系列鏡頭模組從斜角又變回直式，為的就是能夠拍攝空間照片與影片。記者黃筱晴／攝影

這次iPhone 16系列大概是近幾年與Pro系列規格最接近的一代！直接跨2代升級A18晶片，可驅動需要大量處理的3A遊戲，Pro系列有的「相機控制」新功能它也具備，還有新一代「攝影風格」編輯功能、以及可拍攝能在Apple Vision Pro上欣賞的空間照片和影片，未來Apple Intelligence 正式上線以後iPhone 16系列也能使用，幾乎只有差在雙鏡頭相機系統硬體規格上而已。

蘋果新品來了

外型上，iPhone 16系列今年新色用色大膽許多，雖然亮相後評價兩極，但維持與去年相同的霧面質感，除了黑白基本色，還提供了粉紅色、湖水綠色和湛海藍色3種濃郁飽和色彩選擇，其中討論度最高的湛海藍，在不同光線下有時會看起來偏藍紫色，是款神秘感十足的搶眼色彩。

今年iPhone 16系列和Pro系列同樣都配備了「動作」按鈕，只要輕按一下，即可輕鬆取用多種自訂的常用功能。「混音」讓使用者可在拍攝後調整聲音，聚焦鏡頭內的人的語音，打造宛若在專業攝影棚完成的錄影效果，而另外一個令人非常期待的則是「語音備忘錄」可疊加、錄製人聲新音軌的首創新功能。

iPhone 16售價29,900元起，iPhone 16 Plus售價32,900元起。將於9月13日開放預購，將從9月20日起正式供貨。

iPhone 16和iPhone 16 Plus提供黑色、白色、粉紅色、湖水綠色，以及湛海藍色5種搶眼色彩。記者黃筱晴／攝影
iPhone 16和iPhone 16 Plus提供黑色、白色、粉紅色、湖水綠色，以及湛海藍色5種搶眼色彩。記者黃筱晴／攝影
iPhone 16和iPhone 16 Plus提供黑色、白色、粉紅色、湖水綠色，以及湛海藍色5種搶眼色彩。記者黃筱晴／攝影
iPhone 16和iPhone 16 Plus提供黑色、白色、粉紅色、湖水綠色，以及湛海藍色5種搶眼色彩。記者黃筱晴／攝影
湖水綠色實際有小清新感頗耐看。記者黃筱晴／攝影
湖水綠色實際有小清新感頗耐看。記者黃筱晴／攝影
粉紅色評價兩極，但帶出門肯定非常搶眼。記者黃筱晴／攝影
粉紅色評價兩極，但帶出門肯定非常搶眼。記者黃筱晴／攝影
湛海藍實際看起來偏藍紫色。記者黃筱晴／攝影
湛海藍實際看起來偏藍紫色。記者黃筱晴／攝影

iPhone 售價 晶片 蘋果

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