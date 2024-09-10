iPhone 16今日亮相！9月20日開賣 三大電信開放預約及預購

iPhone 16今（10）日凌晨首度亮相，新一代iPhone強調搭載AI（人工智慧）新功能，吸引廣大果粉關注；今日一早，電信三雄也各自公布預約、預購時間，並將於9月20日開賣，業界普遍預估，iPhone 16仍會吸引不少死忠果粉換機，初期仍會供不應求。

蘋果iPhone 16 全系列新機專為Apple Intelligence而打造，Apple Intelligence是一款易於使用的個人智慧系統，可針對個人情況提供實用且切身相關的智慧功能，同時保護使用者隱私，Apple Intelligence 將於10月隨iOS 18.1、iPad 18.1、macOS Sequoia 15.1一併推出美國英文版，並將於明年新增支援中文版。

中華電信宣布，今日下午3時起，開放iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max限量網路預約，開放預約時間僅有兩個小時，下午5時就會限量結束。

中華電信同時宣布開放iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max於113年9月20日上午8點起，在全台近500間指定服務據點及中華電信網路門市開賣；此外，Apple Watch Series 10、Apple Watch Ultra 2黑色鈦金屬新款於9月20日於上述指定銷售據點與網路門市陸續開賣，讓果粉以最快速度購得2024蘋果新機與新表。

台灣大、遠傳則是會在9月13日開放預購。

台灣大哥大宣布，9月13日晚上8時起myfone門市、myfone網路門市開放預購 iPhone 16 系列，申辦5G指定專案搭購iPhone 16，最高贈3000元mo幣；在myfone網路門市申辦再加碼最高送1000元mo幣，還能抽11吋iPad Air、1000元myfone online電子禮券。

台灣大哥大個人用戶事業商務長表示，台灣大從硬體至軟體，全方位提升果粉數位娛樂體驗。2024年iPhone 16 系列硬體規格大幅升級，全新Siri更與蘋果個人智慧系統Apple Intelligence高度整合、搭載 A18 Pro 晶片、螢幕更大、邊框更薄，大幅提升果粉換機意願。

遠傳電信宣布於9月13日晚上8時起開放預購，遠傳也從今日上午11時起，推出限時24小時快閃調查，只需線上完成今年最愛iPhone 16機款問卷，就有機會獲得最新iPhone16。

遠傳電信資深副總經理趙憶南表示，這次的iPhone 16系列價格不變，在硬體規格上提升還超有感，且未來將陸續新增多項Apple Intelligence功能，讓使用者在日常生活中能夠享受到更智慧、更便捷的使用體驗，預計將會再掀起一波年度換機大熱潮，帶動4G升級5G的需求。