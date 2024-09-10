「沙漠色鈦金屬」實機比照片還美！iPhone 16 Pro系列攝影功能大進化

眾所期待的iPhone 16 Pro系列正式發表，延續去年鈦金屬材質設計，今年新增搶眼的「沙漠色鈦金屬」新色，與先前外傳的大地色、金色不太一樣，沙漠色實際看比較類似霧面質感的香檳金色、膚金色，時尚感十足，另外黑色鈦金屬、自然色鈦金屬、白色鈦金屬則與去年差異不大。

iPhone 16 Pro系列擁有Apple全系列中至今最薄邊框，6.3吋、6.9吋Super Retina XDR螢幕都比上一代大了0.2吋，螢幕變大，外觀尺寸與重量卻幾乎沒差，對喜歡大螢幕的用戶來說，超有吸引力。

側邊新增一顆「相機控制」實體按鈕全新亮相，提供用戶更直覺、快速啟動相機的新方法，它具備支援點擊體驗的觸覺開關、驅動輕按手勢的高精準度力道感測器，以及實現觸控互動的電容式感測器。

「相機控制」按鈕提供了創新方式快速啟動相機、拍照和開始錄影，透過輕觸、按壓、滑動等不同手勢，可以開啟相機、按快門，或是調整縮放、曝光或景深等其他控制選項

另一個「visual intelligence」視覺智慧功能也很令人期待，透過點擊及長按「相機控制」按鈕，想要查什麼只要拿起手機拍一下，即可立即查看路過的餐廳的營業時間和評價、將傳單上的活動資訊加入行事曆，以及快速辨認狗的品種等。

iPhone 16 Pro系列的相機系統由A18 Pro驅動，推出全新4800萬像素Fusion相機，配備更快、更有效率的四合一像素感光元件，可錄製杜比視界4K 120 fps影片，在拍攝取材、後製上都更有彈性。

iPhone 16 Pro和iPhone 16 Pro Max現在皆配備強大的5倍望遠相機，且不僅能拍攝空間影片，還能拍攝空間照片，讓使用者能在Apple Vision Pro上以景深效果重溫回憶。

內建相機的編輯功能也再升級，新一代「攝影風格」提供的編輯、自訂選項更細緻，可以運用操作簡便的全新控制板和強度滑桿，同時調整色調和顏色，進一步將風格個人化，效果也更自然。