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「沙漠色鈦金屬」實機比照片還美！iPhone 16 Pro系列攝影功能大進化

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
iPhone 16 Pro和iPhone 16 Pro Max提供黑色鈦金屬、自然色鈦金屬、白色鈦金屬，以及沙漠色鈦金屬共4種顏色。記者黃筱晴／攝影
iPhone 16 Pro和iPhone 16 Pro Max提供黑色鈦金屬、自然色鈦金屬、白色鈦金屬，以及沙漠色鈦金屬共4種顏色。記者黃筱晴／攝影

眾所期待的iPhone 16 Pro系列正式發表，延續去年鈦金屬材質設計，今年新增搶眼的「沙漠色鈦金屬」新色，與先前外傳的大地色、金色不太一樣，沙漠色實際看比較類似霧面質感的香檳金色、膚金色，時尚感十足，另外黑色鈦金屬、自然色鈦金屬、白色鈦金屬則與去年差異不大。

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iPhone 16 Pro系列擁有Apple全系列中至今最薄邊框，6.3吋、6.9吋Super Retina XDR螢幕都比上一代大了0.2吋，螢幕變大，外觀尺寸與重量卻幾乎沒差，對喜歡大螢幕的用戶來說，超有吸引力。

側邊新增一顆「相機控制」實體按鈕全新亮相，提供用戶更直覺、快速啟動相機的新方法，它具備支援點擊體驗的觸覺開關、驅動輕按手勢的高精準度力道感測器，以及實現觸控互動的電容式感測器。

「相機控制」按鈕提供了創新方式快速啟動相機、拍照和開始錄影，透過輕觸、按壓、滑動等不同手勢，可以開啟相機、按快門，或是調整縮放、曝光或景深等其他控制選項

另一個「visual intelligence」視覺智慧功能也很令人期待，透過點擊及長按「相機控制」按鈕，想要查什麼只要拿起手機拍一下，即可立即查看路過的餐廳的營業時間和評價、將傳單上的活動資訊加入行事曆，以及快速辨認狗的品種等。

iPhone 16 Pro系列的相機系統由A18 Pro驅動，推出全新4800萬像素Fusion相機，配備更快、更有效率的四合一像素感光元件，可錄製杜比視界4K 120 fps影片，在拍攝取材、後製上都更有彈性。

iPhone 16 Pro和iPhone 16 Pro Max現在皆配備強大的5倍望遠相機，且不僅能拍攝空間影片，還能拍攝空間照片，讓使用者能在Apple Vision Pro上以景深效果重溫回憶。

內建相機的編輯功能也再升級，新一代「攝影風格」提供的編輯、自訂選項更細緻，可以運用操作簡便的全新控制板和強度滑桿，同時調整色調和顏色，進一步將風格個人化，效果也更自然。

iPhone 16 Pro售價36,900元起，iPhone 16 Pro Max售價44,900元起。iPhone 16 Pro系列則將於9月13日開放預購，9月20日起正式供貨。

iPhone 16 Pro系列推出搶眼的「沙漠色鈦金屬」新色。記者黃筱晴／攝影
iPhone 16 Pro系列推出搶眼的「沙漠色鈦金屬」新色。記者黃筱晴／攝影
iPhone 16 Pro系列沙漠色鈦金屬邊框採用微噴砂精緻紋理，顏色比背蓋更深一些。記者黃筱晴／攝影
iPhone 16 Pro系列沙漠色鈦金屬邊框採用微噴砂精緻紋理，顏色比背蓋更深一些。記者黃筱晴／攝影
iPhone 16 Pro系列則將於9月13日開放預購，9月20日起正式供貨。圖／蘋果提供
iPhone 16 Pro系列則將於9月13日開放預購，9月20日起正式供貨。圖／蘋果提供
「相機控制」實體按鈕全新亮相，提供用戶更直覺、快速啟動相機的新方法。記者黃筱晴／攝影
「相機控制」實體按鈕全新亮相，提供用戶更直覺、快速啟動相機的新方法。記者黃筱晴／攝影
iPhone 16 Pro和iPhone 16 Pro Max配備4800萬像素Fusion相機、4,800萬像素超廣角相機和5倍望遠相機。記者黃筱晴／攝影
iPhone 16 Pro和iPhone 16 Pro Max配備4800萬像素Fusion相機、4,800萬像素超廣角相機和5倍望遠相機。記者黃筱晴／攝影

Apple 售價 蘋果

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