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菲董再出手！Tiffany Titan聯名珠寶珍珠款限定販售
蒂芙尼（Tiffany & Co.，簡稱Tiffany）稍早曾與美國知名歌手菲董（Pharrell Williams）推出Tiffany Titan by Pharrell Williams珠寶系列，以希臘海神波塞頓為靈感，將這位亞特蘭提斯之王代表性的武器三叉戟化作珠寶設計元素，呼應菲董成長時期於位於維吉尼亞海灘所居住的社區名稱「亞特蘭提斯」。系列如今進一步引入虹彩繽紛的淡水珍珠，與鑽石互相輝映，展現創新的設計和工藝。
象徵大無畏個性的三叉戟造型，與設計獨特的鏈條結合，線條柔和圓弧的鍊節與尖銳的矛形圖案成對比。稍早發表的Tiffany Titan by Pharrell Williams系列的第一章，採用18k黃金或黑色鈦金屬，備有全金屬或鑲鑽款式；新作引入虹彩繽紛的淡水珍珠，與鑽石互相輝映，展現創新的設計和工藝，包括鍊墜、項鍊、手鍊、戒指、耳環等共5款新設計，即日起於台北新光三越A9專門店限定販售。
「日本人相信珍珠是傳說中海底神獸的眼淚，因此我選用珍珠表達我對水的親近之情。」Pharrell Williams表示。全新Tiffany Titan by Pharrell Williams系列珍珠珠寶結合黃金鑲鑽三叉戟圖騰，和超過11毫米的珍珠。珍珠一直是Tiffany® 珠寶的標誌之一，從林肯總統（Abraham Lincoln）在1862年總統就職宴會上贈予妻子Mary Todd Lincoln的珍珠首飾套裝，到鑲嵌珍貴天然海水珍珠的Jean Schlumberger by Tiffany Bird on a Pearl珍珠石上鳥系列等，都將瑰麗的珍珠融入品牌最具代表性的設計中。
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