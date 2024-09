菲董再出手！Tiffany Titan聯名珠寶珍珠款限定販售

蒂芙尼(Tiffany & Co.,簡稱Tiffany)稍早曾與美國知名歌手菲董(Pharrell Williams)推出Tiffany Titan by Pharrell Williams珠寶系列,以希臘海神波塞頓為靈感,將這位亞特蘭提斯之王代表性的武器三叉戟化作珠寶設計元素,呼應菲董成長時期於位於維吉尼亞海灘所居住的社區名稱「亞特蘭提斯」。系列如今進一步引入虹彩繽紛的淡水珍珠,與鑽石互相輝映,展現創新的設計和工藝。

象徵大無畏個性的三叉戟造型,與設計獨特的鏈條結合,線條柔和圓弧的鍊節與尖銳的矛形圖案成對比。稍早發表的Tiffany Titan by Pharrell Williams系列的第一章,採用18k黃金或黑色鈦金屬,備有全金屬或鑲鑽款式;新作引入虹彩繽紛的淡水珍珠,與鑽石互相輝映,展現創新的設計和工藝,包括鍊墜、項鍊、手鍊、戒指、耳環等共5款新設計,即日起於台北新光三越A9專門店限定販售。