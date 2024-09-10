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菲董再出手！Tiffany Titan聯名珠寶珍珠款限定販售

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
蒂芙尼與Pharrell Williams推出全新Tiffany Titan by Pharrell Williams珍珠系列新作。圖／Tiffany提供
蒂芙尼與Pharrell Williams推出全新Tiffany Titan by Pharrell Williams珍珠系列新作。圖／Tiffany提供

蒂芙尼（Tiffany & Co.，簡稱Tiffany）稍早曾與美國知名歌手菲董（Pharrell Williams）推出Tiffany Titan by Pharrell Williams珠寶系列，以希臘海神波塞頓為靈感，將這位亞特蘭提斯之王代表性的武器三叉戟化作珠寶設計元素，呼應菲董成長時期於位於維吉尼亞海灘所居住的社區名稱「亞特蘭提斯」。系列如今進一步引入虹彩繽紛的淡水珍珠，與鑽石互相輝映，展現創新的設計和工藝。

象徵大無畏個性的三叉戟造型，與設計獨特的鏈條結合，線條柔和圓弧的鍊節與尖銳的矛形圖案成對比。稍早發表的Tiffany Titan by Pharrell Williams系列的第一章，採用18k黃金或黑色鈦金屬，備有全金屬或鑲鑽款式；新作引入虹彩繽紛的淡水珍珠，與鑽石互相輝映，展現創新的設計和工藝，包括鍊墜、項鍊、手鍊、戒指、耳環等共5款新設計，即日起於台北新光三越A9專門店限定販售。

「日本人相信珍珠是傳說中海底神獸的眼淚，因此我選用珍珠表達我對水的親近之情。」Pharrell Williams表示。全新Tiffany Titan by Pharrell Williams系列珍珠珠寶結合黃金鑲鑽三叉戟圖騰，和超過11毫米的珍珠。珍珠一直是Tiffany® 珠寶的標誌之一，從林肯總統（Abraham Lincoln）在1862年總統就職宴會上贈予妻子Mary Todd Lincoln的珍珠首飾套裝，到鑲嵌珍貴天然海水珍珠的Jean Schlumberger by Tiffany Bird on a Pearl珍珠石上鳥系列等，都將瑰麗的珍珠融入品牌最具代表性的設計中。

蒂芙尼與Pharrell Williams推出全新Tiffany Titan by Pharrell Williams 珍珠系列新作。圖／Tiffany提供
蒂芙尼與Pharrell Williams推出全新Tiffany Titan by Pharrell Williams 珍珠系列新作。圖／Tiffany提供
Tiffany Titan by Pharrell Williams系列18K黃金鑽石與珍珠戒指。圖／Tiffany提供
Tiffany Titan by Pharrell Williams系列18K黃金鑽石與珍珠戒指。圖／Tiffany提供
Tiffany Titan by Pharrell Williams系列18K黃金鑽石與珍珠項鍊。圖／Tiffany提供
Tiffany Titan by Pharrell Williams系列18K黃金鑽石與珍珠項鍊。圖／Tiffany提供
模特兒配戴Tiffany Titan by Pharrell Williams系列18K黃金鑽石與珍珠項鍊。圖／Tiffany提供
模特兒配戴Tiffany Titan by Pharrell Williams系列18K黃金鑽石與珍珠項鍊。圖／Tiffany提供
模特兒配戴Tiffany Titan by Pharrell Williams系列18K黃金鑽石與珍珠耳環、手鍊及戒指。圖／Tiffany提供
模特兒配戴Tiffany Titan by Pharrell Williams系列18K黃金鑽石與珍珠耳環、手鍊及戒指。圖／Tiffany提供
Tiffany Titan by Pharrell Williams系列18K黃金鑽石與珍珠鍊墜。圖／Tiffany提供
Tiffany Titan by Pharrell Williams系列18K黃金鑽石與珍珠鍊墜。圖／Tiffany提供
Tiffany Titan by Pharrell Williams系列18K黃金鑽石與珍珠耳環。圖／Tiffany提供
Tiffany Titan by Pharrell Williams系列18K黃金鑽石與珍珠耳環。圖／Tiffany提供
Tiffany Titan by Pharrell Williams系列18K黃金鑽石與珍珠手鍊。圖／Tiffany提供
Tiffany Titan by Pharrell Williams系列18K黃金鑽石與珍珠手鍊。圖／Tiffany提供
Tiffany Titan by Pharrell Williams系列18K黃金鑽石與珍珠戒指。圖／Tiffany提供
Tiffany Titan by Pharrell Williams系列18K黃金鑽石與珍珠戒指。圖／Tiffany提供

Tiffany 珍珠 珠寶

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