快訊

9月「財氣逼人」五生肖！投資大賺、天降意外之財 還有人要升官啦

台股5日線得而復失 跌80點收21,064點 台積電漲5元收904元

獨／樂極生悲…台中男找女友玩「情趣泡泡浴」 疑太濕滑全裸墜10樓亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

和包包上籐格紋搭起來一百分的珠寶！My Dior全新亮相

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
My Dior系列珠寶工藝圖。圖／Dior提供
My Dior系列珠寶工藝圖。圖／Dior提供

1947年，迪奧先生於巴黎蒙田大道30號的Dior高級訂製服沙龍舉辦首場發表會，裝飾著籐格紋（Cannage）的拿破崙三世風格椅子成為迎賓的裝飾與家飾，籐格紋也因此成為Dior永恆的符碼。和諧的線條彰顯了迪奧先生的絕佳品味，而伴隨每一季的詮釋，出現在包包和服飾、配件上，成為Dior優雅的元素之一。

「My Dior就是專屬於我的格紋。」Dior珠寶創意總監Victoire de Castellane說，籐格紋圖案不僅是Dior最具代表性的符碼，也喚起Dior珠寶創意總監Victoire de Castellane的兒時造訪Dior精品店的記憶，她在那偶遇的女性，無論是散發經典或現代風格，優雅卻是不變的特質。

全新推出的My Dior系列珠寶，以標誌性的籐格紋圖案，向Dior的品牌歷史和傳統致敬。My Dior系列戒指、耳環與手鐲上，以訂製服工藝為基礎，細緻的網格交錯喚起交織的縷縷稻草，金色交織線條如絲帶般呈現，造就出無限組合可能：18K金、18K白金與玫瑰金材質輪流以單色或雙色版本呈現，有的款式還點綴上鑽石，細節藝術與複雜結構反映著巴黎時尚的精神。

My Dior 18K白金鑲鑽戒指，33萬5,000元。圖／Dior提供
My Dior 18K白金鑲鑽戒指，33萬5,000元。圖／Dior提供
金質絲線為My Dior系列珠寶靈感之一。圖／Dior提供
金質絲線為My Dior系列珠寶靈感之一。圖／Dior提供
My Dior 18K白金鑲鑽手環，105萬元。圖／Dior提供
My Dior 18K白金鑲鑽手環，105萬元。圖／Dior提供
裝飾著籐格紋的拿破崙三世風格椅子為My Dior系列珠寶靈感之一。圖／Dior提供
裝飾著籐格紋的拿破崙三世風格椅子為My Dior系列珠寶靈感之一。圖／Dior提供
My Dior 18K金戒指，11萬2,000元。圖／Dior提供
My Dior 18K金戒指，11萬2,000元。圖／Dior提供
My Dior 玫瑰金鑲鑽戒指，31萬元。圖／Dior提供
My Dior 玫瑰金鑲鑽戒指，31萬元。圖／Dior提供
My Dior玫瑰金鑲鑽耳環，18萬4,000元。圖／Dior提供
My Dior玫瑰金鑲鑽耳環，18萬4,000元。圖／Dior提供
My Dior玫瑰金耳環，14萬9,000元。圖／Dior提供
My Dior玫瑰金耳環，14萬9,000元。圖／Dior提供
模特兒演繹My Dior系列珠寶。圖／Dior提供
模特兒演繹My Dior系列珠寶。圖／Dior提供
模特兒演繹My Dior系列珠寶。圖／Dior提供
模特兒演繹My Dior系列珠寶。圖／Dior提供
My Dior玫瑰金鑲鑽耳環，18萬4,000元。圖／Dior提供
My Dior玫瑰金鑲鑽耳環，18萬4,000元。圖／Dior提供
My Dior玫瑰金鑲鑽手環，97萬元。圖／Dior提供
My Dior玫瑰金鑲鑽手環，97萬元。圖／Dior提供

Dior 品牌 珠寶

延伸閱讀

新北8年培育金工師 國際珠寶金工賽總獎金上看20萬

從香氛、高訂、到Jisoo愛包！Miss Dior最強少女感系列

太糗！粉絲狂罵「趙露思妝容太醜像生病」　化妝師身分揭曉...風向全變了

行走的破億豪宅！劉亦菲「胸下挖洞曬S曲線」全面輾壓　2套高級珠寶加持天仙變女王

相關新聞

台灣虎航開航10周年 簽到賺優惠、快閃抽機票活動開跑

台灣虎航9月26日將迎來開航10周年，今宣布將於9月推出一系列周年慶活動，包括天天簽到10在好賺、玩IG濾鏡抽虎禮、實體...

跨代升級A18晶片 iPhone 16系列色彩搶眼、功能也不馬虎

這次iPhone 16系列大概是近幾年與Pro系列規格最接近的一代！直接跨2代升級A18晶片，可驅動需要大量處理的3A遊...

全球最大77乳加！77巧克力共和國開幕 桃園療癒新景點

宏亞食品深耕桃園超過50年，旗下77巧克力共和國於2012年開幕，2022年因疫情暫停營業，經過2年的重新整修，77巧克...

iPhone 16今日亮相！9月20日開賣 三大電信開放預約及預購

iPhone 16今（10）日凌晨首度亮相，新一代iPhone強調搭載AI（人工智慧）新功能，吸引廣大果粉關注；今日一早...

「沙漠色鈦金屬」實機比照片還美！iPhone 16 Pro系列攝影功能大進化

眾所期待的iPhone 16 Pro系列正式發表，延續去年鈦金屬材質設計，今年新增搶眼的「沙漠色鈦金屬」新色，與先前外傳...

菲董再出手！Tiffany Titan聯名珠寶珍珠款限定販售

蒂芙尼（Tiffany & Co.，簡稱Tiffany）稍早曾與美國知名歌手菲董（Pharrell Williams）推...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。