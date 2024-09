和包包上籐格紋搭起來一百分的珠寶！My Dior全新亮相

1947年,迪奧先生於巴黎蒙田大道30號的Dior高級訂製服沙龍舉辦首場發表會,裝飾著籐格紋(Cannage)的拿破崙三世風格椅子成為迎賓的裝飾與家飾,籐格紋也因此成為Dior永恆的符碼。和諧的線條彰顯了迪奧先生的絕佳品味,而伴隨每一季的詮釋,出現在包包和服飾、配件上,成為Dior優雅的元素之一。

「My Dior就是專屬於我的格紋。」Dior珠寶創意總監Victoire de Castellane說,籐格紋圖案不僅是Dior最具代表性的符碼,也喚起Dior珠寶創意總監Victoire de Castellane的兒時造訪Dior精品店的記憶,她在那偶遇的女性,無論是散發經典或現代風格,優雅卻是不變的特質。