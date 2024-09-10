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和包包上籐格紋搭起來一百分的珠寶！My Dior全新亮相
1947年，迪奧先生於巴黎蒙田大道30號的Dior高級訂製服沙龍舉辦首場發表會，裝飾著籐格紋（Cannage）的拿破崙三世風格椅子成為迎賓的裝飾與家飾，籐格紋也因此成為Dior永恆的符碼。和諧的線條彰顯了迪奧先生的絕佳品味，而伴隨每一季的詮釋，出現在包包和服飾、配件上，成為Dior優雅的元素之一。
「My Dior就是專屬於我的格紋。」Dior珠寶創意總監Victoire de Castellane說，籐格紋圖案不僅是Dior最具代表性的符碼，也喚起Dior珠寶創意總監Victoire de Castellane的兒時造訪Dior精品店的記憶，她在那偶遇的女性，無論是散發經典或現代風格，優雅卻是不變的特質。
全新推出的My Dior系列珠寶，以標誌性的籐格紋圖案，向Dior的品牌歷史和傳統致敬。My Dior系列戒指、耳環與手鐲上，以訂製服工藝為基礎，細緻的網格交錯喚起交織的縷縷稻草，金色交織線條如絲帶般呈現，造就出無限組合可能：18K金、18K白金與玫瑰金材質輪流以單色或雙色版本呈現，有的款式還點綴上鑽石，細節藝術與複雜結構反映著巴黎時尚的精神。
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