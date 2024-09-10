限時優惠！三商巧福「牛肉麵、排骨飯」109元 會員再送炸醬麵

把握機會！即日起至9月14日期間，連鎖牛肉麵「三商巧福」限時推出「原汁牛肉麵109元」、「紅燒排骨飯109元」優惠方案，會員消費滿百，限時再送「牛肉炸醬麵兌換券」。同樣是限時優惠，手搖飲「十盛」限時推出「新品買2送1」，滿額還有機會獲得北海道十勝四葉牛乳等禮物。

三商巧福即日起推出限時優惠，「原汁牛肉麵」原價165元，優惠價109元，現省56元；「紅燒排骨飯」原價135元，特價109元，現省26元。針對三商i美食卡APP會員，9月10日前到店消費不僅可以累積點數，單筆金額滿百，再送「牛肉炸醬麵兌換券」。憑券於指定期間至三商巧福門市消費，即可兌換「牛肉炸醬麵」1碗。另外在活動期間內使用「全支付」結帳，另有最高10%回饋。

日前因乳源問題引發消費爭議的連鎖手搖飲「十盛」，宣佈自9月11日起，全面升級使用「北海道十勝四葉牛乳」，搭配「奶精」、「北海道十勝奶粉」，依比例調配成為奶茶基底。另外本季還新推出「馥鐵觀音」與「夏沁冬露」，單杯各為65、60元起。9月11日至9月18日期間，凡於門市購買任2杯大杯新品，即可免費招待「冬焙蕎麥」一杯（價值69元）。此外，即日起至9月底來店消費滿100元，還可參加扭蛋機活動，有機會帶走1公升北海道十勝四葉牛乳等贈禮。