快訊

北車地下街命案！街友酒醉持刀砍人 他「尿失禁」送醫1小時離奇身亡

被指獲沈慶京論功行賞 黃大洲妻：我們不拿亂七八糟的錢

Joeman開箱iPhone 16、AirPods Max新色 大讚：蘋果調色世界一流

聽新聞
test
0:00 / 0:00

限時優惠！三商巧福「牛肉麵、排骨飯」109元 會員再送炸醬麵

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「三商巧福」限時推出「原汁牛肉麵109元」。圖／三商巧福提供
「三商巧福」限時推出「原汁牛肉麵109元」。圖／三商巧福提供

把握機會！即日起至9月14日期間，連鎖牛肉麵「三商巧福」限時推出「原汁牛肉麵109元」、「紅燒排骨飯109元」優惠方案，會員消費滿百，限時再送「牛肉炸醬麵兌換券」。同樣是限時優惠，手搖飲十盛」限時推出「新品買2送1」，滿額還有機會獲得北海道十勝四葉牛乳等禮物。

三商巧福即日起推出限時優惠，「原汁牛肉麵」原價165元，優惠價109元，現省56元；「紅燒排骨飯」原價135元，特價109元，現省26元。針對三商i美食卡APP會員，9月10日前到店消費不僅可以累積點數，單筆金額滿百，再送「牛肉炸醬麵兌換券」。憑券於指定期間至三商巧福門市消費，即可兌換「牛肉炸醬麵」1碗。另外在活動期間內使用「全支付」結帳，另有最高10%回饋。

日前因乳源問題引發消費爭議的連鎖手搖飲「十盛」，宣佈自9月11日起，全面升級使用「北海道十勝四葉牛乳」，搭配「奶精」、「北海道十勝奶粉」，依比例調配成為奶茶基底。另外本季還新推出「馥鐵觀音」與「夏沁冬露」，單杯各為65、60元起。9月11日至9月18日期間，凡於門市購買任2杯大杯新品，即可免費招待「冬焙蕎麥」一杯（價值69元）。此外，即日起至9月底來店消費滿100元，還可參加扭蛋機活動，有機會帶走1公升北海道十勝四葉牛乳等贈禮。

十盛宣佈升級使用「北海道十勝四葉牛乳」，並搭配奶精與十勝奶粉調配奶茶基底。圖／十盛提供
十盛宣佈升級使用「北海道十勝四葉牛乳」，並搭配奶精與十勝奶粉調配奶茶基底。圖／十盛提供
「十盛」本季新推出「馥鐵觀音」與「夏沁冬露」。圖／十盛提供
「十盛」本季新推出「馥鐵觀音」與「夏沁冬露」。圖／十盛提供

十盛 手搖飲 牛肉麵 美食

延伸閱讀

CP值不輸台南！台中低調小吃店「餛飩麵35元」吃得到紮實肉餡 全店單價最高「牛肉麵」也只要60元

「海底撈」開學季享88折優惠！打卡再送專屬小禮、限定店啤酒買1送1

久等了！三商巧福限時6天「牛肉麵、排骨飯」特價109 還有拿坡里「大披薩、5塊炸雞199」要搶吃

監院考察北海道黑熊保育 羅智強批：瞎理由編預算出國玩

相關新聞

台東地震後觀光補助每房1千元 延長至11月底

為振興花東地震後觀光，今年8月1日起至9月30日，自由行旅客出遊台東，可申請觀光署震後旅遊補助，平日住宿補助每房每晚最高...

和包包上籐格紋搭起來一百分的珠寶！My Dior全新亮相

1947年，迪奧先生於巴黎蒙田大道30號的Dior高級訂製服沙龍舉辦首場發表會，裝飾著籐格紋（Cannage）的拿破崙三...

限時優惠！三商巧福「牛肉麵、排骨飯」109元 會員再送炸醬麵

把握機會！即日起至9月14日期間，連鎖牛肉麵「三商巧福」限時推出「原汁牛肉麵109元」、「紅燒排骨飯109元」優惠方案，...

台灣虎航開航10周年 揪虎迷一同慶祝抽機票拿好禮

台灣虎航將於本月26日迎來開航10周年，台灣虎航今天宣布自12日起推出一系列周年慶活動，包括天天簽到10在好賺、玩IG濾...

台灣虎航10週年 推簽到獎勵快閃活動抽機票

台灣虎航今年迎來開航10週年，台灣虎航今天宣布，9月推出一系列的週年慶活動，包含每日簽到獎勵、IG默契考驗送好禮、快閃活...

麥當勞熱血行動開跑！指定校園地點捐血 免費獲大麥克

近十年國人首次捐血率逐年下滑，血庫存量經常告急。麥當勞長期支持社會公益，連續四年發起「麥當勞熱血行動」，攜手「台灣血液基...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。