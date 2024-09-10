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台灣虎航開航10周年 揪虎迷一同慶祝抽機票拿好禮

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
台灣虎航推出「台虎十年、隨10起航」歡慶10周年系列活動。記者黃仲明／攝影
台灣虎航推出「台虎十年、隨10起航」歡慶10周年系列活動。記者黃仲明／攝影

台灣虎航將於本月26日迎來開航10周年，台灣虎航今天宣布自12日起推出一系列周年慶活動，包括天天簽到10在好賺、玩IG濾鏡抽虎禮、實體快閃活動抽10張機票等系列活動，各種優惠好康送好送滿，要和虎迷們一起歡慶整個9月。

台灣虎航表示，週年慶活動「天天簽到10在好賺」，活動時間自2024年9月12日10:00 起至 2024年9月21日晚間23:59止，凡具備tigerclub會員資格者，皆可於活動期間至指定活動網頁登錄會員相關資料，並參加每日問答，答對者即可進行當日簽到。10天活動期間內，只要簽到日累積滿5天者即可獲得300元回饋金，滿8天者可獲得500元回饋金，滿10天者可獲得999元回饋金。

「玩IG濾鏡抽虎禮」則是即日起至2024年9月26日晚間23:59止，兩人一組玩濾鏡默契大考驗，把遊戲結果截圖上傳至台灣虎航官方粉絲團的活動貼文留言處，就有機會獲得精選好禮。同時，虎禮選平台也推出多種台灣虎航logo新商品，以滿滿的活力設計來陪伴虎迷的每一趟旅程。

此外，2024年9月25日當天則是推出快閃活動，將號召虎迷們到指定快閃地點集合，當天預計抽出10張限定「2024年9月26日」出發之限定航點來回機票，看看虎迷們敢不敢這麼熱血、說走就走。更多周年慶驚喜內容可上活動網頁查詢。

為答謝虎迷們一路以來的支持，台灣虎航也同步推出為期一年的「尊榮虎搭10送1」獎勵計畫。凡為台灣虎航tigerclub會員，於2024年1月1日至2025年9月25日止，會員記錄中完成搭乘台灣虎航任一航班且累計滿10個單程（1組來回機票將判定為2趟次），即可獲贈1組機票兌換序號；累計滿20趟次，即可獲贈2組機票兌換序號，依此類推。

台灣虎航歡慶10周年，推出「台虎十年、隨10起航」系列慶祝活動。圖／台灣虎航提供
台灣虎航歡慶10周年，推出「台虎十年、隨10起航」系列慶祝活動。圖／台灣虎航提供

台灣虎航 快閃 機票

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台灣虎航10週年 推簽到獎勵快閃活動抽機票

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