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台灣虎航10週年 推簽到獎勵快閃活動抽機票

中央社／ 台北10日電
台灣虎航。圖／聯合報系資料照片
台灣虎航。圖／聯合報系資料照片

台灣虎航今年迎來開航10週年，台灣虎航今天宣布，9月推出一系列的週年慶活動，包含每日簽到獎勵、IG默契考驗送好禮、快閃活動再抽機票等。

台灣虎航今年9月26日開航10週年，台灣虎航今天發布新聞稿宣布在9月將推出一系列的週年慶活動，活動內容包括天天簽到10在好賺、玩IG濾鏡抽虎禮、實體快閃活動抽10張機票等活動。

台灣虎航指出，首波主打推出「天天簽到10在好賺」和「玩IG濾鏡抽虎禮」活動，從12日上午10時起到21日晚間11時59分，只要具備會員資格都可以在活動期間到指定活動網頁登錄會員相關資料，並參加每日問答，答對者即可進行當日簽到。

台灣虎航指出，活動期間簽到日累積滿5天者即可獲得新台幣300元回饋金，滿8天者可獲得500元回饋金，滿10天者可獲得999元回饋金。

玩IG濾鏡抽虎禮則是兩人一組玩濾鏡默契大考驗，即日起至9月26日晚間11時59分止期間，把遊戲結果截圖上傳至台灣虎航官方粉絲團的活動貼文留言處，就有機會獲得精選好禮。

實體活動方面，台灣虎航說，將號召虎迷們於9月25日到指定快閃地點集合，當天預計抽出9月26日限定出發限定航點來回機票共計10張。

台灣虎航自2014年9月26日開航第一條航線以來，目前共飛航日本、韓國、澳門、泰國及越南等地區，更是飛航日本、韓國最多航點的國籍航空。

台灣虎航 快閃 機票

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