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麥當勞熱血行動開跑！指定校園地點捐血 免費獲大麥克

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
麥當勞長期支持社會公益，連續四年發起「麥當勞熱血行動」，攜手「台灣血液基金會」前進校園募集熱血。麥當勞/提供
麥當勞長期支持社會公益，連續四年發起「麥當勞熱血行動」，攜手「台灣血液基金會」前進校園募集熱血。麥當勞/提供

近十年國人首次捐血率逐年下滑，血庫存量經常告急。麥當勞長期支持社會公益，連續四年發起「麥當勞熱血行動」，攜手「台灣血液基金會」前進校園募集熱血，9月10日起至10月31日，凡至指定校園捐血250c.c.，即可獲得大麥克貴賓券乙張；為鼓勵青年挽袖捐熱血，每校前50名首次捐血者，可再獲得限定「麥當勞抖陣熱血環保袋」乙個。

台灣麥當勞持續以實際行動回饋社會，響應麥當勞總部發起的全球公益活動「Community Month」，自9月起二度與「家扶基金會」合作，預計提供1,000份麥當勞餐點給全台各地家扶中心，支持兒少課外學習活動，以美味傳遞簡單的快樂。

根據「台灣血液基金會」統計，截至2023年底，20歲以下首次捐血人次下降五成（對比2014年首捐人次），為近10年新低；捐血人職業統計數據更顯示，學生族群僅佔8%。為鼓勵青年踴躍捐血，自2021年起連續四年舉辦「麥當勞熱血行動」，去年共募得25,466血袋，其中首捐人數達7,343位，佔活動期間校園總捐血人數的35%，以實際行動鼓勵青年學子捐熱血。

「麥當勞熱血行動」自9月10日至10月31日，舉辦為期52天的校園募集熱血活動，今年將提供25,000份大麥克貴賓券及6,000個限定「麥當勞抖陣熱血環保袋」，廣邀青年揪團捐熱血；凡至全台指定113所校園地點捐血250c.c.，即可獲得大麥克貴賓券乙張；同時，為鼓勵年輕人勇敢捐出第一袋熱血，並特別加碼每校前50名首次捐血者，可額外獲贈限定「麥當勞抖陣熱血環保袋」乙個。

身為資深捐血人，麥當勞品保部資深經理黃蘊璞陪兒子黃允斌完成首次捐血，「希望以實際行動貢獻社會，選擇捐血作為成年禮，透過爸爸對捐血過程的說明與鼓勵，讓我更了解捐血的社會價值與意義，勇敢跨出第一步。」黃允斌分享首次捐血的心情。

台灣麥當勞響應麥當勞美國總部發起的全球公益活動「Community Month」，9月起再度攜手「家扶基金會」，預計提供1,000份餐點至全台家扶中心，實質支持兒少參與課外活動，讓孩子在參與學習活動的同時，也能享受美味，感受簡單的快樂。

家扶基金會 捐血 麥當勞

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