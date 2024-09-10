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「沙漠色鈦金屬」實機搶先看！蘋果iPhone發表會全系列新品亮相 9月20日開賣

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
iPhone 16 Pro系列推出搶眼的「沙漠色鈦金屬」新色記者黃筱晴／攝影
iPhone 16 Pro系列推出搶眼的「沙漠色鈦金屬」新色記者黃筱晴／攝影

今年蘋果秋季發表會新品有夠多，記者在現場帶來全系列現場實機照搶先看。

蘋果新品來了

大家最期待的iPhone 16 Pro系列延續去年鈦金屬材質設計，今年新增搶眼的「沙漠色鈦金屬」新色，與先前外傳的大地色、金色不太一樣，沙漠色實際看比較類似霧面質感的香檳金色、膚金色，另外黑色鈦金屬、自然色鈦金屬、白色鈦金屬則與去年差異不大。

iPhone 16系列今年新色則是大膽許多，維持與去年相同的霧面質感，除了黑白基本色，還提供了粉紅色、湖水綠色和湛海藍色3種濃郁飽和色彩選擇，其中討論度最高的湛海藍，在不同光線下有時會看起來偏藍紫色，是款神秘感十足的搶眼色彩。

意外令人驚喜的，反而是Apple Watch Series 10，比前3代外型都沒變的機種薄了近10%，錶殼的四角變得更圓、顯示比例更寬，螢幕邊框也變得更窄，在呈現更大顯示器的同時，僅將新機身的大小略微擴增至42公釐和46公釐，更棒的是，鋁金屬錶殼的重量比Series 9輕了10%，鈦金屬錶殼的重量更比不銹鋼Series 9輕了近20%。Apple Watch Ultra 2則是指更新了新的錶殼外觀、全新專為水類活動設計的鈦金屬米蘭式錶環，以及首度推出Apple Hermès Ultra 2版本。

另外還有全新AirPods 4共推出2款，分為一般版與具「主動式降噪」的版本，是首度將主動式降噪功能引進開放式耳機設計，支援USB-C充電，充電盒體積也比前一代小10%。而AirPods Max也同樣換上USB-C充電規格，提供星光色、橙色、紫色、藍色及午夜色等5種美麗的新選色。

售價方面，iPhone 16 Pro售價36,900元起，iPhone 16 Pro Max售價44,900元起。iPhone 16售價29,900元起，iPhone 16 Plus售價32,900元起。Apple Watch Series 10建議售價13,500元起；Apple Watch Ultra 2的建議售價則同樣是27,900元。AirPods 4售價4,490元，具主動式降噪的AirPods 4售價5,990元；而採用USB-C充電的AirPods Max則是售價17,990元，將於日後於官網開放訂購。

想要入手新款Apple Watch系列，即日起就可以開始訂購，iPhone 16系列則將於9月13日開放預購，將從9月20日起正式供貨。

iPhone 16系列湛海藍色討論度最高。記者黃筱晴／攝影
iPhone 16系列湛海藍色討論度最高。記者黃筱晴／攝影
iPhone 16 Pro和iPhone 16 Pro Max提供黑色鈦金屬、自然色鈦金屬、白色鈦金屬，以及沙漠色鈦金屬共4種顏色。記者黃筱晴／攝影
iPhone 16 Pro和iPhone 16 Pro Max提供黑色鈦金屬、自然色鈦金屬、白色鈦金屬，以及沙漠色鈦金屬共4種顏色。記者黃筱晴／攝影
AirPods Max也同樣換上USB-C 充電規格，提供星光色、橙色、紫色、藍色及午夜色等5種美麗的新選色。記者黃筱晴／攝影
AirPods Max也同樣換上USB-C 充電規格，提供星光色、橙色、紫色、藍色及午夜色等5種美麗的新選色。記者黃筱晴／攝影
iPhone 16和iPhone 16 Plus提供黑色、白色、粉紅色、湖水綠色，以及湛海藍色5種搶眼色彩。記者黃筱晴／攝影
iPhone 16和iPhone 16 Plus提供黑色、白色、粉紅色、湖水綠色，以及湛海藍色5種搶眼色彩。記者黃筱晴／攝影
Apple Watch Series 10，比前3代外型都沒變的機種薄了近10%。記者黃筱晴／攝影
Apple Watch Series 10，比前3代外型都沒變的機種薄了近10%。記者黃筱晴／攝影
Apple Watch Ultra 2首度推出Hermès版本。記者黃筱晴／攝影
Apple Watch Ultra 2首度推出Hermès版本。記者黃筱晴／攝影
全新AirPods 4共推出2款，分為一般版與具「主動式降噪」的版本。記者黃筱晴／攝影
全新AirPods 4共推出2款，分為一般版與具「主動式降噪」的版本。記者黃筱晴／攝影
iPhone 16 Pro系列沙漠色鈦金屬邊框採用微噴砂精緻紋理。記者黃筱晴／攝影
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