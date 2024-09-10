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Pixel Watch 3開箱實測 外觀不變訓練功能大升級更靈敏

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Pixel Watch 3新增了3個全新工具，不需訂閱Fitbit Premium，就能提供包括每日準備指數、心肺負荷、目標負荷等數據。記者黃筱晴／攝影
Pixel Watch 3新增了3個全新工具，不需訂閱Fitbit Premium，就能提供包括每日準備指數、心肺負荷、目標負荷等數據。記者黃筱晴／攝影

Google全新升級的智慧手錶Pixel Watch 3今日正式上市，延續經典圓弧造型外觀，且終於推出了45公釐的新尺寸，加上原本的41公釐，共有2種尺寸可選擇，都使用了最新的Actua螢幕，邊框變窄、亮度相較上一代提升2倍，整體顯示更清晰。

Pixel Watch 3續航力更強大，即使沒有手動與手機同步設定就寢與起床時間，透過機器學習也會自動偵測使用者是否已進入睡眠，並自動開啟睡眠模式、自動關閉通知和螢幕常亮功能。實際在睡眠時使用真的比上一代更省電一些，睡眠6小時左右消耗不到10%電力。而在全新的省電模式下，Pixel Watch 3可達最多36小時的電池續航，且不影響健康和健身追蹤、或跌倒偵測等安全功能的運作。

針對健康與訓練的功能上，Pixel Watch 3最大更新是新增了3個全新工具，不需訂閱Fitbit Premium，就能提供包括每日準備指數、心肺負荷、目標負荷等數據。每日準備指數能更準確的反應身體休息的狀態，全新演算法可以更準確偵測並分析3個反應身體恢復狀態的重要生物指標，另外心肺負荷與目標負荷則是可以為使用者提供運動訓練目標的指標建議。但要注意，心肺負荷功能，以及原有的睡眠分數功能，一開始都必須連續配戴7天且達到特定偵測目標後才能開始提供相關偵測數據。

Pixel Watch 3也為喜愛跑步的使用者帶來全新工具，使用者可以預先從手機上自訂跑步計畫，除了會主動提醒你該訓練了之外，在跑步時還會隨時提供即時引導，包括間隔提醒、分段提醒、配速指導、心律指導等，還可以輕鬆從錶面切換切換聆聽的音樂、音量。另外，運動模式偵測也比先前更靈敏，即使忘記手動啟動，大多也會在進行運動5分鐘之內主動詢問。

另外，喜愛運動鍛鍊，想要運動但缺乏毅力，或是不知道從何開始的民眾，非常適合透過Pixel Watch 3開始體驗Fitbit Premium帶來的豐富鍛鍊功能。教練功能內有豐富多元的真人健身影片，可帶領用戶依照喜好、需求進行鍛鍊，或是一起進行正念冥想，幫助睡得更好。

而現代人經常面對的壓力問題，Pixel Watch 3的壓力偵測也變得更加靈敏，大多數時候自己都還沒意識到在緊張，Pixel Watch 3就已經預先針對身體數值的反應做出提醒。

Pixel Watch 3雙尺寸都將推出Wi-Fi與LTE連線2種版本，建議售價11,990～16,490元，外觀有多種色彩不鏽鋼錶殼與錶帶的搭配款式，購買還會隨附6個月的Fitbit Premium訂閱，讓使用者透過個人化的指導跟進階資訊來達到更深度的訓練效果。

盒裝內附兩種不同長度的錶帶。記者黃筱晴／攝影
盒裝內附兩種不同長度的錶帶。記者黃筱晴／攝影
Fitbit Premium的教練功能內有豐富多元的真人健身影片，可帶領用戶依照喜好、需求進行鍛鍊，或是一起進行正念冥想，幫助睡得更好。記者黃筱晴／攝影
Fitbit Premium的教練功能內有豐富多元的真人健身影片，可帶領用戶依照喜好、需求進行鍛鍊，或是一起進行正念冥想，幫助睡得更好。記者黃筱晴／攝影
Pixel Watch 3的壓力偵測相當靈敏，會主動做出提醒。記者黃筱晴／攝影
Pixel Watch 3的壓力偵測相當靈敏，會主動做出提醒。記者黃筱晴／攝影
Pixel Watch 3與前一代的充電方式相同。記者黃筱晴／攝影
Pixel Watch 3與前一代的充電方式相同。記者黃筱晴／攝影
Pixel Watch 3也為喜愛跑步的使用者帶來全新工具，幫助養成鍛鍊習慣。記者黃筱晴／攝影
Pixel Watch 3也為喜愛跑步的使用者帶來全新工具，幫助養成鍛鍊習慣。記者黃筱晴／攝影
Pixel Watch 3今日正式上市，建議售價11,990～16,490元，購買還會隨附6個月的Fitbit Premium訂閱。記者黃筱晴／攝影
Pixel Watch 3今日正式上市，建議售價11,990～16,490元，購買還會隨附6個月的Fitbit Premium訂閱。記者黃筱晴／攝影
Pixel Watch 3的壓力偵測相當靈敏，可幫助隨時紀錄身心壓力變化。記者黃筱晴／攝影
Pixel Watch 3的壓力偵測相當靈敏，可幫助隨時紀錄身心壓力變化。記者黃筱晴／攝影
鍛鍊模式可依照個人需求客製設定，並在進行鍛鍊時在每個階段做出提醒，初學者也非常適合使用。記者黃筱晴／攝影
鍛鍊模式可依照個人需求客製設定，並在進行鍛鍊時在每個階段做出提醒，初學者也非常適合使用。記者黃筱晴／攝影
睡眠模式介面一目了然。記者黃筱晴／攝影
睡眠模式介面一目了然。記者黃筱晴／攝影

Watch 使用者 睡眠

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