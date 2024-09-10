全台首創挺在地第一支舞味全品牌大使李多慧邀請您一起跳 挺檸健康舞 ！

支持台灣農業永續發展的味全公司，結合「挺在地 成就共好」的理念，首創推出全台第一支挺在地的「挺檸健康舞」。邀請味全品牌大使李多慧擔綱舞蹈老師。隨著多慧小老師挺檸健康舞甜蜜音調且琅琅上口的台詞，輕快又可愛的舞步，不僅瞬間掉進多慧舞步的魔力，預計將在網路掀起一波”挺檸健康舞”的火爆熱潮。

這支「挺檸健康舞」的推出感受到味全用心看顧的不只是消費者健康，還有對這片土地的關懷，更代表積極研發營養、新鮮的簡單配方商品，協助台灣在地的檸檬產業升級，落實味全成為消費者生活首選共好食品企業的遠景。

味全為了台灣在地共好的目標不斷努力，自2014年起一路以來始終力挺台灣檸檬，檸檬原汁採購量已達驚人的 51,000,000顆鮮果，總高約達7,028座101的高度，等於繞行台灣3.13圈！味全不僅長期與農戶契作採購，也成功改變生產結構、帶動地方經濟發展，以實際行動支持在地農特產。搭配”挺檸健康舞”發起「味全攏好 挺檸運動」，更是要通過味全龍在棒球運動的廣泛影響力、李多慧高人氣號召，讓運動成為全民參與盛事，吸引更多人挺檸、挺在地，共同實踐味全ESG企業永續發展能力，落實聯合國制定的「2030永續發展目標」SDGs中責任消費與生產、多元夥伴關係的價值、促進健康生活等多項指標。

9/14(六)到9/17(二)味全龍在大巨蛋的比賽期間，進場的球迷朋友不僅可以現學「挺檸健康舞」、舉起雙手大玩檸檬搶搶滾，還能到活動攤位參加「攏攏好挑戰賽」，完成挑戰即有機會獲得屏東優利卡檸檬或農搾檸檬飲、獨家特製挺檸扇等好禮。9/28(六)更歡迎大家來到天母球場，由多慧小老師領跳挺檸健康舞，一起讓球賽更有意義。

酸溜溜、超可愛、眨眨眼的李多慧「挺檸健康舞」教學影片已正式上線，搭配蘇慧倫跨世代檸檬金曲Lemon tree，和在地共好、攏攏好的口訣，讓人一跳就愛上。快上https://www.weichuan.com.tw/event/esg2024查詢，還可以同時測驗你的ESG人格特質喔 ！現在，就跟著分享多慧的健康舞，快拍攝自己獨領風騷的版本！別忘了，記得加上「#挺檸健康舞」、「#味全攏好」的標籤，更容易讓大家看到你的獨門舞步。