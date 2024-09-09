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嬰幼童、寵物安心守護…南法正統馬賽皂 植萃無毒法拉夏

聯合新聞網／ 時尚家居

在後疫情時代，家中有嬰幼童或毛小孩的家庭，最注重給孩子們一個安全無毒，能在地上安心翻滾、奔跑的健康居家環境。而如何選擇成份天然又環保的居家用品，也成為父母及飼主們的首要考量。

擁有168 年歷史的法國經典清潔品牌「Fer à cheval 法拉夏」，以法國「馬賽皂」為基底，延續路易十四法王欽定的皇家古法，高達99% 天然成份，植萃舒敏、安全無殘留，也成了親膚純粹的無害清潔品牌首選。

歷史悠久馬賽皂 皂大師高規格把關

曾造訪南法馬賽的人，對該區出產的「馬賽皂」一定不陌生，法國馬賽皂（Savon de Marseille）約在十二世紀傳入歐洲，十五世紀時馬賽當地居民，開始利用地中海區域的特產橄欖油與海藻灰，製作出有著獨特香氣的手工馬賽皂。傳統馬賽皂必須以72% 橄欖油的用料比例來製作，因此被稱作是一顆「正統馬賽皂」絕不能是空口無憑，必須從原產地、成分及製作過程皆符合一定規範，每一顆馬賽皂更須由經驗豐富的「皂大師」把關製造。馬賽皂的天然植物油配方及高清潔力，洗起來溫和滋潤，在化學產品尚未盛行的當時，也被用來洗澡沐浴、清潔衣物、洗滌碗盤，爾後也在當地廣為流傳。

寵物嬰幼兒友善 永續環保守護地球

馬賽生產的手工皂品質深受世界肯定，「Fer à cheval 法拉夏」則是源自法國馬賽現存最古老的百年馬賽皂工坊，在1900 年於巴黎獲得世界博覽會的金牌品質獎，並陸續獲得高品質馬賽皂專業認證，及永續傳承企業等國際標章。

以馬賽皂為基底延伸的「Fer à cheval 法拉夏」居家系列，除了健康植萃的洗碗精之外，反覆以橄欖油濃煉熬煮、濃縮皂化的黑皂液，因不含人工防腐劑、香精、添加劑等化學物質，也常被用來拖地、噴灑植栽防蟲或清洗寵物毛髮。

輕鬆打造嬰幼兒及寵物的友善環境，抵禦病菌及汙染物質，是守護我們親密家人不能懈怠的甜蜜負擔；環保愛地球、友善環境也不只是一句高遠口號，也是全人類追求永續發展，責無旁貸的目標，更是「Fer à cheval 法拉夏」走過百年時光，始終堅持高品質的原因。

圖文︱天幕國際股份有限公司

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