蘋果發表會倒數！iPhone 16全系列「預估價格出爐」 預購發售日曝光
眾所矚目！2024的蘋果發表會將在台灣時間9月10日凌晨1點登場，主題為「閃耀時刻（It’s Glowtime）」，大家最期待的不外乎就是新款iPhone 16系列手機，研究機構「TrandForce」搶先分析售價，另外預購發售日期也出爐。
蘋果發表會就在今夜
根據「TrendForce」調查，iPhone 16系列新機將分別採用全新A18和A18 Pro處理器，並為了支援Apple Intelligence，將DRAM全面升級。TrendForce指出，iPhone 16 Pro系列的二支手機面板尺寸都較前一代略為加大，至於先前傳聞iPhone 16、16 Plus的影格速率(frame rate)將提升至90Hz，但最終仍維持60Hz。
TrendForce表示，今年推出的四款新機的美元定價仍有望與iPhone 15系列持平，或因成本增加而略有上調，以期推動新機銷售的同時保持利潤。其中iPhone 16 Pro因搭載潛望式鏡頭，其定價可望依循去年Pro Max的策略，將基礎容量改從256GB起跳，藉由增加容量來淡化售價調漲的印象。
TrendForce分析售價
iPhone 16：799美金起(約新台幣2萬5643元起)
iPhone 16 Plus／儲存容量均128GB起跳：899美金起(約新台幣2萬8853元起)
iPhone 16 Pro Max／儲存容量均256GB起跳：1199美金起(約新台幣3萬8481元起)
預購發售日期
按照往例推斷，9月10日蘋果發布會結束後，預計iPhone16系列將在9月13日（發表會後的周五）開放預購，9月20日正式發售。
預購平台
‣Apple Store App
‣Apple Store 官方線上預購
‣電信業者
‣第三方通路
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