蘋果發表會倒數！iPhone 16全系列「預估價格出爐」 預購發售日曝光

眾所矚目！2024的蘋果發表會將在台灣時間9月10日凌晨1點登場，主題為「閃耀時刻（It’s Glowtime）」，大家最期待的不外乎就是新款iPhone 16系列手機，研究機構「TrandForce」搶先分析售價，另外預購發售日期也出爐。

根據「TrendForce」調查，iPhone 16系列新機將分別採用全新A18和A18 Pro處理器，並為了支援Apple Intelligence，將DRAM全面升級。TrendForce指出，iPhone 16 Pro系列的二支手機面板尺寸都較前一代略為加大，至於先前傳聞iPhone 16、16 Plus的影格速率(frame rate)將提升至90Hz，但最終仍維持60Hz。

TrendForce表示，今年推出的四款新機的美元定價仍有望與iPhone 15系列持平，或因成本增加而略有上調，以期推動新機銷售的同時保持利潤。其中iPhone 16 Pro因搭載潛望式鏡頭，其定價可望依循去年Pro Max的策略，將基礎容量改從256GB起跳，藉由增加容量來淡化售價調漲的印象。

iPhone 16系列規格預測。TrendForce／提供