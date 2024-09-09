每盒都又大又美！專家親授5招日本麝香葡萄的美味秘訣

山梨縣因為四周群山環繞，日照時間長、降雨量少、日夜溫差大，非常適合栽種水果，再加上從1950年起，「山梨縣果樹試驗場」即持續進行葡萄新品種研發培育，多年來創造出多款廣受民眾喜愛的美味水果，像是寶石麝香葡萄、甲斐黑玉葡萄、甲斐王，以及最新培育出的Sunshine Red紅麝香等，持續栽培出容易種植、少病蟲害、少落果，且甜度高的美味品種。

山梨縣果樹試驗場場長石原雅廣分享，「葡萄依照外觀顏色分為綠、黑、紅3大類，要研發新品種相當困難，除了要不斷嘗試不同的配對組合，且因為1年只能收成1次，通常需歷時15～20年才能成功栽種出可量產的新品種。」而日本葡萄如此美味的秘訣，靠的更是果農的悉心照料，以及「有捨才有得」的淘汰篩選流程。

果農會在冬天整枝修剪、確立果樹的樹型架構，打好栽種的基礎，從春天開始依序進行疏芽、疏穗、整穗、疏果、套袋的流程，一直到8月中盂蘭盆節左右開始到10月夏末秋初之間進行採收。

JA笛吹栽種指導中川先生表示，「疏芽」可減少貯藏養分的消耗，促進其他新梢均勻生長，保留可結出果實的數量；「疏穗」讓1根枝條只保留1串果穗，這是日本葡萄之所以糖度很高的關鍵秘訣；「整穗」則是適度修剪太大株的果穗，才能讓保留下來的果實能夠粒粒分明、圓潤大顆；「疏果」是修整整體串型成倒三角形，保留優良果粒，再提升糖度與品質；並在適當時機進行「套袋」，採用與品種相應的袋子，麝香葡萄不需照光避免表皮太快變黃，紅色系葡萄則需照光上色，因此使用透明袋子，兼顧保留果粉、防止病蟲害侵襲的需求。