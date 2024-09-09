美食評鑑「500盤2024」9月27日揭曉 首創永續特別獎

指標青年媒體《500輯》於2021年創立的美食評鑑「500盤」，短短幾年的時間，不僅坐穩台灣最具獨特性和觀點的飲食指南地位，延伸的影響力和討論度更媲美歷史悠久的西方餐飲獎項。三年下來，無論是各領域關鍵名人的熱情參與、被譽為年度最有生命力的慶祝晚宴，甚至是衍生舉辦讓愛吃懂吃的大眾也有機會參與的精緻餐會「500 Feast」；全台小吃新指南「500碗」的誕生，還有各路公眾或自媒體的廣泛報導與分析，在在證明500盤於許多人的生活中早已占據一席之地。

500盤的特別之處究竟在哪裡？這麼年輕的品牌何以擁有如此高的聲量？首先，在評審的邀請上不似傳統美食評比僅挑選美食家，在保留一定比例的專業食評之外，廣納企業鉅子、知名藝人、藝文界人士和創意工作者的參與，期待美食的詮釋經歷擁有更多視角的加入。再者，500盤的主軸是肯定菜色，這樣的設定讓大眾親自造訪得獎餐廳時更有指引性，也藉此帶出更多屬於食材和料理手法背後的故事。在500盤2024完整榜單即將於9月27日公布之前，先行整理今年的幾大亮點讓各位搶先感受。

2024年500盤唯一指定用酒為「麥卡倫 單一麥芽威士忌」，適逢麥卡倫200週年，奠基在傳承兩百年的工藝、創意與創新上，持續以朝氣蓬勃的態度放眼未來。為紀念深具歷史意義的里程碑，特以「為時代 創新味」為概念，呈現麥卡倫與各式料理的完美餐搭，引領威士忌搭配多元飲食文化的新世代品飲風潮。

其他合作夥伴包括台北101、中國信託銀行，友好夥伴包括全台最知名訂位平台inline，眾多500盤餐廳都能在inline上訂位；將來銀行 NEXT BANK提供多樣化的理財方法，讓每個人都能在將來創造不可限量的可能；全台百貨龍頭新光三越，也是眾多餐廳的最佳好夥伴。

精品夥伴包括浪琴表、斐儷珠寶，指定用水為Babu Long 巴部農天然鹼性礦泉水，還有支持協力的百年品牌丸莊醬油，堅持吃到真東西的永豐餘生技Green&Safe。

一時之選的評審名單 各具特色的推薦原則

延續廣邀50位不同專業背景的名人出任評審的特色，今年連任評審包含國巨集團董事長陳泰銘、忠泰集團副董事長李彥良、富邦藝術基金會執行長翁美慧、永豐餘生技總經理何奕佳、台灣大哥大總經理林之晨、新任101董事長賈永婕、美學巨匠蔣勳、建築設計大師陳瑞憲；美食家葉怡蘭、韓良憶、Liz高琹雯、馬世芳與世界名廚江振誠；藝人昆凌及人氣樂團告五人等。

新出任的評審則有晶華董事長潘思亮、永齡基金會創辦人曾馨瑩、誼遠實業董事長陳致遠、喜事集團創辦人馮亞敏、YouTube共同創辦人陳士駿、蟬聯米其林三星JL Studio主廚林恬耀；美食家舒國治、徐仲、索艾克；藝人周興哲、郁方以及蕭敬騰加上愛妻林有慧Summer的聯手推薦；建築美學家安郁茜、億萬票房導演程偉豪、台灣首位入選AGI平面設計聯盟的設計師聶永真等人都加入這次的堅強陣容。

隨著500盤進入第四屆，評審們的評鑑標準更明顯的融合了個人經歷和社會觀察，長年經營Green&Safe的何奕佳表示：「要出門吃飯，除了心血來潮之外，必須要有一些理由。」像是目標餐廳無論供應日式、中式或法式料理，餐點節奏的安排很重要，「就像去音樂會，曲目安排的好壞也是有差別的。」而《Vogue》亞太區編輯總監孫怡認為：「餐廳的裝潢再好都不如口味好，這次推薦的都是帶給我滿足感非常高的餐廳。」在她心中，飲食不是去冒險，而是享用一些吃完會讓人覺得過癮、舒服、一定滿足的菜色。但在蔣勳老師心中，飲食不只是口欲肚腹的事，酸甜苦辣鹹一定對應著人生某個時間、某個情感與記憶，「我覺得家裡面才會做的東西越來越吃不到了，不可能餐餐豪華，只有家常菜才真的可以每天吃，所以我希望多給這樣的店家鼓勵。」

從社會風氣分析，如今大家出國旅行的次數回歸往昔，許多定價較高的fine dining一餐所費不貲，不少人轉往國外享受美食或挑選國內可以單點、氣氛較為輕鬆的餐酒館聚會，這也呼應評審之一、威士忌評論家姚和成的說法：「我平常真正喜歡的餐廳，都是吃起來輕鬆、舒服、不會吃太久、不太需要提早訂位，幾乎可以walk-in的地方。」熱愛自家下廚的評審也有自己選盤的獨到見解，自執導《紅衣小女孩》後連年工作應接不暇的導演程偉豪透露：「我更在意食材的口感好、調味佳，擺盤可以沒那麼優秀，但吃起來一定要有好的口感和味道，如果擺盤超美卻吃起來普通，會更扣分。」今年推出個人首本飲食著作《也好吃》的馬世芳說：「我沒有特別偏好的調味、技法，一定要說的話，或許是『盡量就食材原味來表現，不做過度的處理』。」

首創500盤永續特別獎

今年的500盤頒獎典禮不但要揭曉完整榜單，現場也將同時公布每年的重頭戲、各大特別獎花落誰家，包含「矚目新秀獎」、「引領潮流獎」、「最佳融合獎」、「台灣風味獎」、「在地食材獎」「經典老店傳承獎」等各具深刻意義的項目。

活動更因應全球潮流首創「500盤永續獎」，肯定在友善環境與滋味創作兩造兼顧得宜並有具體事蹟的餐廳、主理人、通路等不同角色和環節，名單同樣精彩可期。更多500盤2024資訊將陸續公布於500輯官方社群平台，歡迎大家密切關注。

活動資訊

2024年500盤

#500盤2024 #第四屆500盤 #第一份台灣人觀點的美食評鑑 #The500DishesAward2024

揭曉日期：2024年9月27日13：30

鎖定500輯臉書粉絲團