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8旬重拾球拍 前國手莊黃月盼推展桌球同時做公益

中央社／ 台北9日電

「虹展盃桌球公益賽」第2屆即將開跑，吸引60組小選手參賽，賽事經費將捐創世基金會。資深國手莊黃月說，桌球的魅力不分年齡，盼推展基層桌球運動同時也號召各界做公益。

今年86歲的莊黃月，曾於1958年代表台灣參加東京亞運，並獲得桌球女子團體銅牌，但因氣喘嚴重，已有30多年沒有打球。興趣只有桌球和窩在家的她，近年在家人鼓勵下重拾球拍，開始出席各式友誼賽，今天更出席第二屆「虹展盃桌球公益賽」開跑記者會，宣告自己將擔任開球嘉賓。

莊黃月說，這次看到巴黎奧運上林昀儒等台灣健兒的表現，非常令人振奮。桌球是項不分年齡的運動，無論年輕或年長，只要拿起球拍，就能感受到它的魅力與挑戰；盼鼓勵桌球運動在台灣繼續發展，家長們也能放心讓孩子學打球。

WILL POWER 國際體育交流協會秘書鍾欣穎表示，這次比賽對小選手們來說，是技術的考驗，更是愛心的傳遞；盼孩子們在體驗桌球樂趣和比賽成就感的同時，也體會對植物人的支持與關愛。

主辦單位虹展建設總經理張志誠指出，公益是每個人都能參與的善行，希望透過這次比賽，推廣桌球運動，也號召社會各界一起參與公益行動，為弱勢群體捐助愛心。

創世基金會台北院院長邱麗君說，虹展盃桌球公益賽已進行到第2屆，本次將於10月5日及6日在板橋體育館舉辦，共吸引30所國小、60組選手參賽；賽事目前共籌得活動經費40萬元，將全數用於支持植物人安養服務，當天也將在場邊舉辦愛心義賣，盼各界一起為支持植物人安養服務。

公益 愛心 運動

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