經典法文音樂劇《鐘樓怪人》25週年世界巡迴 早鳥票9月10日開搶

「表演藝術史不敗傳奇」，全球超過千萬觀賞人次的指標性經典法文音樂劇《鐘樓怪人》（Notre Dame de Paris），將於明年三月展開25週年世界巡迴演出，並首度進軍臺北、高雄及臺中三城之國家級場館，進行為期一個月的殿堂級巡演；此次更祭出最低9折之早鳥優惠票券，將於9月10日中午12時於 udn售票網 獨家開搶！廿五週年世界巡迴千萬不可錯過。

進軍中南部國表藝劇院，打造殿堂級的視聽饗宴！

改編自法國大文豪雨果（Victor Hugo）同名經典鉅作的經典法文音樂劇《鐘樓怪人》，自1998年問世以來，已被改編成無數版本，至今巡演超過23個國家，更被譯為9種語言版本，以各種形式在世界各地演出，各國版本感動全球千萬名觀眾，知名英國倫敦劇評更盛讚此部音樂劇為「法語世界指標性代表」，開啟法國當代音樂劇新紀元！經典法文音樂劇《鐘樓怪人》運用歌曲貫串全劇，為耳熟能詳的經典悲愴故事增添新味，每個角色鮮明的特質設定、一首首動人心弦的歌曲，演員深厚底蘊的歌唱技巧，皆深刻刻劃出故事角色間的對立衝突與動盪不安，完美展現法文音樂劇獨特的魅力！震撼全球，成為歷久不衰的法文音樂劇旋風！